Video: Argentina-Inglaterra se picó desde el inicio

El cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra tuvo un comienzo cargado de tensión, con fuertes infracciones, discusiones y varios encontronazos en un partido de alta intensidad.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó con máxima intensidad y un clima caliente dentro del campo de juego. Antes de que llegaran las situaciones de peligro, ambos equipos protagonizaron duros cruces, infracciones y discusiones que obligaron al árbitro a intervenir en varias oportunidades para intentar controlar un desarrollo que rápidamente se volvió áspero. El partido se mantiene 0-0 en el primer tiempo.