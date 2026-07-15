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Video: Argentina-Inglaterra se picó desde el inicio

El cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra tuvo un comienzo cargado de tensión, con fuertes infracciones, discusiones y varios encontronazos en un partido de alta intensidad.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó con máxima intensidad y un clima caliente dentro del campo de juego. Antes de que llegaran las situaciones de peligro, ambos equipos protagonizaron duros cruces, infracciones y discusiones que obligaron al árbitro a intervenir en varias oportunidades para intentar controlar un desarrollo que rápidamente se volvió áspero. El partido se mantiene 0-0 en el primer tiempo.

Argentina - Inglaterra, picado desde el inicio

Los reclamos de Scaloni en los primeros minutos del encuentro

El gesto de Messi ante el inicio picante del partido

El saludo de Messi y Harry Kane

ADEMÁS: Shilton calentó la previa de Argentina-Inglaterra: "Es hora de..."

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