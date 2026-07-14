Luis de la Fuente: "Francia tenía enfrente al mejor equipo del mundo"

El entrenador de España enalteció el nivel de su seleccionado tras la victoria a los franceses y reconoció que le gustaría enfrentar a la Argentina de Scaloni en la final del Mundial.
Luis de la Fuente celebró la clasificación de España a la final del Mundial después del triunfo por 2-0 sobre Francia y destacó el presente de su equipo. El entrenador elogió el rendimiento de sus dirigidos, sostuvo que La Roja atraviesa el mejor momento de su historia reciente y aseguró que el conjunto francés se encontró con el rival más fuerte de la actualidad. “Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo”, afirmó en conferencia de prensa.
El técnico también valoró el recorrido de España en el torneo y remarcó la identidad futbolística que llevó al equipo hasta la definición. “Esto debe ser algo parecido a la felicidad y al orgullo, nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo. Estar en una final es un lujo, solo para elegidos”, expresó. Además, destacó el compromiso de sus futbolistas: “Hemos sido fieles a nuestra idea y nos ha traído hasta aquí. Estos jugadores se merecen todo, hoy fue un espectáculo”.
De la Fuente también fue consultado por el rival que prefiere para la final entre Argentina e Inglaterra y reconoció que tiene una inclinación especial. “Me haría ilusión jugar la final contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo”, explicó el entrenador español, quien mantiene una buena relación con el técnico de la Albiceleste.
España llegará a la final con una extensa racha positiva que incluye los títulos de la Eurocopa y la UEFA Nations League, además de un invicto que ya alcanzó los 37 partidos. De la Fuente recordó además que las semifinales reunieron a las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, un hecho inédito, y ahora buscará coronar ese proceso con la conquista de la segunda Copa del Mundo para La Roja.
La clasificación de España a la final del Mundial 2026 también generó repercusión fuera de la cancha. El diario Marca publicó una ilustración del escudo de la Real Federación Española de Fútbol con la estrella obtenida en Sudáfrica 2010 y una segunda estrella a medio bordar con aguja e hilo, una imagen que rápidamente se volvió viral y abrió el debate en las redes sociales.
La publicación fue interpretada de maneras opuestas. Mientras muchos hinchas la consideraron una representación de la ilusión que vive España tras meterse en la final, otros la calificaron como un gesto apresurado e incluso soberbio, al entender que el equipo todavía debe disputar el partido decisivo antes de pensar en sumar una nueva estrella a su camiseta.
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