Luis de la Fuente: "Francia tenía enfrente al mejor equipo del mundo"

¿Se sienten campeones? El sugerente posteo de Marca

El posteo de Marca bordando la segunda estrella en el escudo español.

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 también generó repercusión fuera de la cancha. El diario Marca publicó una ilustración del escudo de la Real Federación Española de Fútbol con la estrella obtenida en Sudáfrica 2010 y una segunda estrella a medio bordar con aguja e hilo, una imagen que rápidamente se volvió viral y abrió el debate en las redes sociales.

La publicación fue interpretada de maneras opuestas. Mientras muchos hinchas la consideraron una representación de la ilusión que vive España tras meterse en la final, otros la calificaron como un gesto apresurado e incluso soberbio, al entender que el equipo todavía debe disputar el partido decisivo antes de pensar en sumar una nueva estrella a su camiseta.