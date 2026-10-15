Video: el penal errado viral con una interminable caminata antes de patear

El jamaiquino Trayvone Reid protagonizó una insólita ejecución en la Copa Caribeña de la Concacaf. Tardó casi 20 segundos en llegar a la pelota, remató débil y el arquero se quedó con el disparo.
El fútbol regala escenas insólitas que enseguida se vuelven viral en las redes sociales: Trayvone Reid, delantero jamaiquino, protagonizó un penal errado con una interminable caminata antes de patear. La jugada se dio en la semifinal de ida de la Copa Caribeña de Clubes de la Concacaf.
El atacante del Mount Pleasant se preparó para patear desde los doce pasos, pero en lugar de tomar carrera de manera convencional, comenzó a caminar lentamente hacia la pelota. La aproximación se extendió durante varios segundos, hasta que finalmente sacó un remate cruzado sin potencia.
El arquero Teshorne Ragoo, del Club Sando de Trinidad y Tobago, no tuvo mayores dificultades para contener el disparo. Así, una ejecución que había generado expectativa por su llamativa preparación terminó con una oportunidad desperdiciada.
La jugada tuvo consecuencias para el equipo jamaiquino. Mount Pleasant ganaba 1-0 y tenía la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que la serie quedó abierta de cara a la revancha. La secuencia no tardó en circular por las redes sociales, donde la interminable caminata de Reid llamó la atención de los hinchas y convirtió el penal fallado en uno de los videos futboleros más comentados del día.
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