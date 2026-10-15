Video: el penal errado viral con una interminable caminata antes de patear

La jugada tuvo consecuencias para el equipo jamaiquino. Mount Pleasant ganaba 1-0 y tenía la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el encuentro terminó igualado 1-1, por lo que la serie quedó abierta de cara a la revancha. La secuencia no tardó en circular por las redes sociales, donde la interminable caminata de Reid llamó la atención de los hinchas y convirtió el penal fallado en uno de los videos futboleros más comentados del día.