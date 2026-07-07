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Video: el plantel de la Selección cantando el hit de este Mundial en el vestuario

Tras la increíble remontada ante Egipto y clasificación a cuartos de final del Mundial, los futbolistas cantaron como hinchas en la intimidad del vestuario.

"Quiero ver la cuarta estrella. Brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón". Cantando el hit con el alma, saltando con emoción y unidos más que nunca, el plantel de la Selección Argentina celebró en el vestuario la épica clasificación a cuartos de final contra Egipto, ganando 3 a 2 en Atlanta cuando caía 2 a 0 a once minutos del final. Ahora, se viene otra dura batalla el sábado contra Suiza, pero cómo no ilusionarse con jugadores que sienten la camiseta así...

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