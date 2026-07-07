El historial de Argentina con Suiza, rival en los cuartos de final del Mundial

Tras la épica clasificación frente a Egipto en Atlanta, la Albiceleste se medirá con un viejo conocido en la próxima instancia de la Copa del Mundo. Acá la historia del enfrentamiento.
Argentina se enfrentará a Suiza este sábado desde las 22 en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Sí, la próxima batalla, después de la increíble contienda con Egipto en Atlanta, será con el combinado europeo, que dio la sorpresa cargándose a Colombia por penales tras igualar sin goles. Un viejo conocido con el que tenemos un historial claramente favorable como para ilusionarse, pero no confiarse con dar otro paso firme en el certamen.
Argentina y Suiza se enfrentaron siete veces con un saldo de cinco victorias para la Albiceleste, dos empates y ningún triunfo para los europeos. En esos encuentros, la Selección marcó 15 goles y apenas recibió 3 del rival. Ahora, después de varios años de no cruzarse, protagonizarán el tercer cruce entre ambos por una Copa del Mundo.
El primero fue por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966: Argentina se impuso 2 a 0 a Suiza con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Y, después de varias décadas, se volvieron a medir por los octavos de final de Brasil 2014, donde hubo triunfo argentino por 1 a 0 en el tiempo extra gracias al tanto de Ángel Di María. Un duelo relativamente reciente que muchos argentinos recordarán con mucho detalle.
Por otro lado, Messi marcó su primer hat-trick en la Selección frente a Suiza: fue en el triunfo amistoso por 3 a 1 en febrero de 2012. Además, Diego Maradona le anotó en un 5-0 amistoso en diciembre de 1980 en Córdoba. Aquel día también marcaron Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Daniel Valencia y Daniel Passarella.
19/7/1966: Argentina 2-Suiza 0 - Mundial de Inglaterra 1966 (fase de grupos)
16/12/1980: Argentina 5-Suiza 0 - Amistoso internacional
1/9/1984: Suiza 0-Argentina 2 - Amistoso internacional
8/5/1990: Suiza 1-Argentina 1 - Amistoso internacional
2/6/2007: Suiza 1-Argentina 1 - Amistoso internacional
29/2/2012: Suiza 1-Argentina 3 - Amistoso internacional
1/7/2014: Argentina 1-0 Suiza (suplementario) - Mundial de Brasil 2014 (octavos de final)
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