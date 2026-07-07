El historial de Argentina con Suiza, rival en los cuartos de final del Mundial

Tras la épica clasificación frente a Egipto en Atlanta, la Albiceleste se medirá con un viejo conocido en la próxima instancia de la Copa del Mundo. Acá la historia del enfrentamiento.

Argentina se enfrentará a Suiza este sábado desde las 22 en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Sí, la próxima batalla, después de la increíble contienda con Egipto en Atlanta, será con el combinado europeo, que dio la sorpresa cargándose a Colombia por penales tras igualar sin goles. Un viejo conocido con el que tenemos un historial claramente favorable como para ilusionarse, pero no confiarse con dar otro paso firme en el certamen.