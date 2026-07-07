Incidentes en el Obelisco durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina: 19 detenidos

Los hechos se produjeron cuando un grupo de hinchas comenzó a arrojar piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad que formaban parte del operativo de seguridad en la zona.
Al menos 19 personas resultaron detenidas este martes, tras los incidentes registrados en el Obelisco porteño y sus alrededores durante los festejos de los hinchas por la clasificación del seleccionado argentinos a los cuartos de final del Mundial 2026.
Según detallaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, todo se inició cuando un grupo de simpatizantes, visiblemente alcoholizados, comenzó a tirar piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizaban el operativo en el lugar para evitar enfrentamientos.
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