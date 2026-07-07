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Video: El primer gol de Egipto para abrir el marcador ante Argentina

La selección de Egipto golpeó primero con gol del central Yasser Ibrahim a los 15 minutos del primer tiempo, en el estadio de Atlanta. Igualmente, el seleccionado dio vuelta el encuentro y gano 3-2 sobre el final.

En el Mercedes Benz stadium de la ciudad de Atlanta, Egipto le ganaba 1 a 0 a la selección argentina con un tempranero gol de cabeza del central Yasser Ibrahim, tras un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez. El partido finalizo con una infartante remontada 3-2 como resultado final.

Es el primer gol del central egipcio en este mundial. Por su parte la selección Argentina no arrancaba perdiendo un partido en la Copa del Mundo desde el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 cuando Antoine Griezmann de penal dió el 1-0 que luego terminaria con la victoria de los franceses por 4 a 3.

Egipto había arrancado mejor y lograba poner en aprietos al campeón del mundo. Con una buena circulación en la mitad de la cancha, el conjunto africano manejaba la pelota y complicaba a un rival que no conseguía recuperarla con facilidad.

Tras la victoria albiceleste, jugará en los cuartos de final frente al ganador del partido de Colombia contra Suiza que se disputará en el BC Place de Vancouver, en Canadá a partir de las 17:00 hs de la Argentina.

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