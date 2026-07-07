Salah, verdugo del Dibu Martínez: es el jugador que más goles le convirtió

El crack egipcio es una mala noticia para el arquero argentino, que lo sufrió ocho veces en todos sus enfrentamientos entre clubes. Pero ¡la Selección es una cosa! Hoy todos esperamos que se corte esta racha.
Mientras la Selección Argentina ultima detalles para enfrentarse a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Emiliano Martínez se prepara para enfrentarse a una batalla personal: el difícil duelo con Mohamed Salah, el jugador que más goles le metió en su carrera.
Acostumbrado a ponerse desafíos, el Dibu sigue en busca de alcanzar el récord que conserva Sergio 'Chiquito' Romero en el arco argentino: las 47 vallas invictas. Con los goles que recibió ante Jordania (1), por la tercera fecha de la fase de grupos, y Cabo Verde (2), por los 16avos, se estancó en 43.
Pero para poder acercarse, primero tiene que ganar otro duelo mano a mano. Es que Martínez se enfrentará a su mayor verdugo, el que más lo atormentó defendiendo los tres palos del Aston Villa.
Mohamed Salah sacudió la red del argentino en ocho ocasiones (13 partidos) vistiendo las casacas del Arsenal y el Liverpool. Es el futbolista que más veces complicó a Dibu, posicionándose en la cima de de máximos artilleros que le convirtieron.
Esta es una mala noticia para él que, en la búsqueda de seguir rompiendo récords, tendrá la difícil tarea de evitar que entren los remates mortales del egipcio. Si bien dejará de molestarlo en la Premier League -se despidió del Liverpool y no será parte del equipo a partir del segundo semestre- sigue tras sus talones con otra indumentaria. Y esta vez, es a todo o nada: un gol en contra puede llevar a la Selección Argentina a despedirse de esta Copa del Mundo.
Los primeros duelos con el egipcio fueron con la camiseta del actual campeón de Inglaterra: derrota por Premier League y caída por penales en la final de la Community Shield, donde no pudo detener el disparo del africano. Más adelante, se vieron las caras en otras 11 ocasiones, todas con el Aston Villa enfrentando al Liverpool (por Premier). Si bien el balance de resultados es favorable para Martínez, que ganó seis, empató tres y solo perdió el primero y el último de los cotejos, Salah se impone en los mano a mano y tampoco querrá perder esta racha.
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