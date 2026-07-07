Salah, verdugo del Dibu Martínez: es el jugador que más goles le convirtió

Esta es una mala noticia para él que, en la búsqueda de seguir rompiendo récords, tendrá la difícil tarea de evitar que entren los remates mortales del egipcio. Si bien dejará de molestarlo en la Premier League -se despidió del Liverpool y no será parte del equipo a partir del segundo semestre- sigue tras sus talones con otra indumentaria. Y esta vez, es a todo o nada: un gol en contra puede llevar a la Selección Argentina a despedirse de esta Copa del Mundo.

Los primeros duelos con el egipcio fueron con la camiseta del actual campeón de Inglaterra: derrota por Premier League y caída por penales en la final de la Community Shield, donde no pudo detener el disparo del africano. Más adelante, se vieron las caras en otras 11 ocasiones, todas con el Aston Villa enfrentando al Liverpool (por Premier). Si bien el balance de resultados es favorable para Martínez, que ganó seis, empató tres y solo perdió el primero y el último de los cotejos, Salah se impone en los mano a mano y tampoco querrá perder esta racha.