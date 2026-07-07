Video: los 3 goles de Argentina para darlo vuelta en un partidazo ante Egipto

Con una remontada espéctaciular con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la selección Argentina logró dar vuelta 3 a 2 el resultado frente a Egipto por el pase a cuartos de final.
Luego del gol de Zico que ponia el 2 a 0 en el marcador, parecia que la Selección Argentina decía adios a esta Copa del Mundo, pero un centro centro de Messi desde la derecha y un cabezazo de Cristian el Cuti Romero dió esperanzas de un empate.
El milagro se hizo realidad de la mano de un golazo de Messi que puso el 2 a 2 momentaneo de la scaloneta que estuvo grán parte del segundo tiempo sin ideas y siendo dominada por el conjunto africano.
En un final épico y no apto para cradíacos una jugada impensada dejó la victoria albiceleste. El partido seguía abierto y pudo ser para cualquiera. Leandro Paredes salvó a la Selección con un cierre providencial cuando Egipto amenazaba de contraataque y, del otro lado, Trezeguet desperdició otra ocasión de cabeza.
Ya sobre el final, Lautaro Martínez condujo una réplica por la derecha, frenó, levantó la cabeza y lanzó un centro perfecto para Enzo Fernández, que apareció por el segundo palo y, de cabeza, marcó el 3-2 para sellar una remontada inolvidable en Atlanta.
Después de una gran jugada colectiva, Messi capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo inatajable para poner el 2-2. Antes del empate, el capitán había desbordado y asistido a Lautaro Martínez, cuyo cabezazo se fue apenas desviado. Argentina encontraba el premio a una búsqueda constante.
Cristian Romero ganó de cabeza tras un centro preciso de Lionel Messi desde la derecha y marcó el 2-1. El descuento renovó la ilusión de la Selección, que empezó a empujar con todo en busca del empate.
La selección Argentina ahora espera en cuartos de final al ganador del partido de Colombia frente a Suiza que se jugará este martes a las 17:00hs en el estadio BC Place en Canadá.
-NOTA EN DESARROLLO-
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