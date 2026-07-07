Video: los 3 goles de Argentina para darlo vuelta en un partidazo ante Egipto

El segundo gol de Argentina de la mano de Messi

Después de una gran jugada colectiva, Messi capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo inatajable para poner el 2-2. Antes del empate, el capitán había desbordado y asistido a Lautaro Martínez, cuyo cabezazo se fue apenas desviado. Argentina encontraba el premio a una búsqueda constante.

El descuento de Cristian Romero para el 2-1

Cristian Romero ganó de cabeza tras un centro preciso de Lionel Messi desde la derecha y marcó el 2-1. El descuento renovó la ilusión de la Selección, que empezó a empujar con todo en busca del empate.

¡EL CUTI ROMERO LE DIO UNA VIDA MÁS A ARGENTINA ANTE EGIPTO!



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La selección Argentina ahora espera en cuartos de final al ganador del partido de Colombia frente a Suiza que se jugará este martes a las 17:00hs en el estadio BC Place en Canadá.

RESUMEN DEL PARTIDO:

-NOTA EN DESARROLLO-