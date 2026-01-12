Se cayó el pase de Maher Carrizo y River redefine la búsqueda de un extremo

El entendimiento inicial contemplaba la compra del 50% del pase del futbolista de Vélez, en una tratativa que había sido impulsada por Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga, presidentes de ambos clubes, sin embargo, en las últimas horas se intentaron incorporar penalidades al acuerdo económico, que rondaba los 6 millones de dólares entre monto fijo y bonos, situación que terminó por desactivar la operación.

En este contexto, mientras el plantel continúa con la pretemporada en Punta del Este, Marcelo Gallardo y la dirigencia comenzaron a evaluar nuevas alternativas para cubrir el puesto de extremo desequilibrante. Hasta el momento, River no logró completar esa búsqueda ni con Carrizo ni con otras opciones analizadas previamente como Santino Andino o Gianluca Prestianni.

La decisión de avanzar por Carrizo se había dado luego de que se considerara inviable la llegada del futbolista de Godoy Cruz, cuyo pase despertó el interés del Panathinaikos. Ante ese escenario, en el club optaron por redireccionar una búsqueda que se presenta compleja y que ahora vuelve a quedar abierta tras la caída de la negociación con Vélez.

De esta manera, Carrizo continuará en Liniers bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, salvo que prospere el interés de algún club europeo. En River aseguran que las preferencias personales del jugador no fueron determinantes para el desenlace y que la operación se frustró exclusivamente por diferencias contractuales, pese a que el club ya sumó a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña en este mercado.