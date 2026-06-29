Video: la impresionante tanda de penales entre Paraguay y Alemania en Houston

El equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 4 a 3 ante los alemanes en una dramática tanda desde los doce pasos con Orlando Gill como héroe atajando dos ejecuciones.
Histórico: Paraguay se cargó a Alemania en los 16avos de final del Mundial por penales tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego en Houston. El equipo de Gustavo Alfaro se impuso en una dramática tanda desde los 12 pasos con Orlando Gill como héroe atajando dos ejecuciones.
Alemania comenzó pateando con Kai Havertz, quien sacó un buen remate cruzado que chocó con un manotazo impresionante de Gill. Mauricio anotó el 1-0 para Paraguay, Joshua Kimmich puso el 1-1, Gustavo Gómez convirtió el 2-1, Jamal Musiala el 2-2 y Matías Galarza Fonda puso 3-2 arriba a Paraguay.
En ese momento, Gill volvió a lucirse adivinado el remate de Nick Woltemade y dejó a Paraguay a un paso de la victoria, aunque Antonio Sanabria tiró afuera la posibilidad. Para colmo, Nadiem Amiri puso el 3-3 y Fabián Balbuena remató muy pronunciado y Neuer frustró otra vez el triunfo paraguayo.
Paraguay había desperdiciado dos tiros penal para festejar en Houston y Alemania recobraba la vida, pero Jonatan Tah disparó arriba del travesaño y José Canale engañó a Neuer para el triunfo albirrojo. Así, Paraguay consiguió uno de los mayores triunfos de su historia...
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