Video: la impresionante tanda de penales entre Paraguay y Alemania en Houston

El equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 4 a 3 ante los alemanes en una dramática tanda desde los doce pasos con Orlando Gill como héroe atajando dos ejecuciones.

Histórico: Paraguay se cargó a Alemania en los 16avos de final del Mundial por penales tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego en Houston. El equipo de Gustavo Alfaro se impuso en una dramática tanda desde los 12 pasos con Orlando Gill como héroe atajando dos ejecuciones.