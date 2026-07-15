Video: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para clasificar a la final

La Selección protagonizó una remontada inolvidable ante Inglaterra: Enzo empató con una bomba al arco inglés y Lautaro marcó de cabeza el 2-1 que llevó al equipo a la definición.
La Selección Argentina dio vuelta una semifinal inolvidable del Mundial 2026 con dos goles sobre el cierre. Enzo Fernández igualó con un bombazo desde afuera del área y, en tiempo de descuento, Lautaro Martínez selló el 2-1 de cabeza tras un centro de Lionel Messi para meter a la Albiceleste en la final.
Argentina escribió una página inolvidable en Atlanta. Cuando la derrota ante Inglaterra parecía inevitable, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales y, con dos goles en apenas siete minutos, dio vuelta el marcador para imponerse 2-1 y clasificarse a la final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España.
A los 85 minutos llegó el empate con una verdadera obra de arte de Enzo Fernández. Tras una asistencia de Lionel Messi, el mediocampista controló en la puerta del área y sacó un derechazo potente e inatajable que dejó sin chances a Jordan Pickford, hasta ese momento la gran figura del conjunto inglés. El volante de Chelsea, que ya había probado desde media distancia durante el partido, encontró el premio a la insistencia y desató la euforia con su celebración del Topo Gigio frente a la hinchada rival.
Cuando el encuentro ya transitaba el tiempo de descuento, apareció el golpe definitivo. Messi volvió a ser determinante al desbordar por la derecha y enviar un centro preciso al segundo palo, donde Lautaro Martínez ganó de cabeza y empujó la pelota al fondo de la red para sellar el 2-1 a los 90+2. El delantero de Inter volvió a responder en un partido grande y convirtió el tanto que completó una remontada para la historia.
La reacción inglesa nunca llegó. Pese a los intentos de Thomas Tuchel por reforzar el ataque en los últimos instantes, Argentina sostuvo la ventaja y celebró una clasificación épica. Con Messi como asistidor en los dos goles y un equipo que nunca dejó de creer, la Albiceleste volvió a demostrar su carácter en los momentos decisivos y quedó a un paso de conquistar un nuevo título mundial.
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