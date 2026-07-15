Video: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para clasificar a la final

A los 85 minutos llegó el empate con una verdadera obra de arte de Enzo Fernández. Tras una asistencia de Lionel Messi, el mediocampista controló en la puerta del área y sacó un derechazo potente e inatajable que dejó sin chances a Jordan Pickford, hasta ese momento la gran figura del conjunto inglés. El volante de Chelsea, que ya había probado desde media distancia durante el partido, encontró el premio a la insistencia y desató la euforia con su celebración del Topo Gigio frente a la hinchada rival.