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Video: los tres goles de Argentina para la remontada ante Egipto en octavos

Con una remontada espectacular con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la Selección Argentina logró dar vuelta 3 a 2 el resultado frente a Egipto por el pase a cuartos de final.

Luego del gol de Zico que ponía el 2 a 0 en el marcador, parecía que la Selección Argentina decía adiós a esta Copa del Mundo, pero un centro de Messi desde la derecha y un cabezazo de Cristian el Cuti Romero dio esperanzas de un empate para llevar el partido al alargue.

El milagro se hizo realidad de la mano de un golazo de Messi que puso el 2 a 2 momentáneo de la Scaloneta que estuvo gran parte del segundo tiempo sin ideas del equipo.

En un final épico y no apto para cardíacos una jugada impensada dejó la victoria albiceleste. El partido seguía abierto y pudo ser para cualquiera. Leandro Paredes salvó a la Selección con un cierre providencial cuando Egipto amenazaba de contraataque y, del otro lado, Trezeguet desperdició otra ocasión de cabeza.

El gol agónico de Enzo Fernández para la victoria albiceleste

Ya sobre el final, Lautaro Martínez condujo una réplica por la derecha, frenó, levantó la cabeza y lanzó un centro perfecto para Enzo Fernández, que apareció por el segundo palo y, de cabeza, marcó el 3-2 para sellar una remontada inolvidable en Atlanta.

El segundo gol de Argentina de la mano de Messi

Después de una gran jugada colectiva, Messi capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo inatajable para poner el 2-2. Antes del empate, el capitán había desbordado y asistido a Lautaro Martínez, cuyo cabezazo se fue apenas desviado. Argentina encontraba el premio a una búsqueda constante.

El descuento de Cristian Romero para el 2-1

Cristian Romero ganó de cabeza tras un centro preciso de Lionel Messi desde la derecha y marcó el 2-1. El descuento renovó la ilusión de la Selección, que empezó a empujar con todo en busca del empate.

ADEMÁS: Argentina ganó un partidazo ante Egipto: 3-2 y espera por los cuartos de final

La selección Argentina ahora espera en cuartos de final al ganador del partido de Colombia frente a Suiza que se jugará este martes a las 17:00hs en el estadio BC Place en Canadá.

RESUMEN DEL PARTIDO:

-NOTA EN DESARROLLO-

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