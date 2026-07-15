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Chau Inglaterra: los mejores memes del triunfo histórico de Argentina

Las redes sociales reaccionaron con una catarata de publicaciones tras el triunfo de la Albiceleste, con bromas y referencias dirigidas a Inglaterra tras la clasificación a la final.

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en una semifinal inolvidable del Mundial 2026 revolucionó las redes sociales. El equipo de Scaloni remontó un partido que perdía por el gol de Anthony Gordon gracias a los tantos de Enzo Fernández, a los 40 minutos del segundo tiempo, y de Lautaro Martínez en tiempo de descuento tras una asistencia de Messi. Un desenlace que desató una catarata de memes, festejos y reacciones de los hinchas.

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