Selección Argentina: tres desafectados y un convocado de último momento

Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores de Atlético de Madrid que habían sido citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola, fueron desafectados de la Selección Argentina este lunes debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, que era necesaria para ingresar al país africano.

La decisión de apartar a los tres futbolistas del Colchonero de la convocatoria es que no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Por esa razón, no serán parte del encuentro de la Albiceleste, que se realizará este viernes a las 13.

Estas ausencias se suman a la de Enzo Fernández, que se había confirmado el fin de semana, aunque el futbolista de Chelsea no podrá estar debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

Por estas bajas, Scaloni convocó a Emiliano Buendía, que viene de convertir un golazo de tiro libre en el triunfo del Aston Villa por 4 a 0 ante Bournemouth. El extremo acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos entre todas las competencias.