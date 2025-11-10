Selección Argentina: tres desafectados y un convocado de último momento

La cuenta oficial de la Albiceleste informó las bajas de Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone y la citación de Emiliano Buendía por las tres ausencias mencionadas.
Tras los triunfos ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0) en octubre, la Selección Argentina volverá a jugar en un nuevo amistoso este viernes, desde las 13, ante Angola en la capital del país rival, Luanda. La cuenta oficial de la Albiceleste informó tres bajas y una alta de último momento para el amistoso para probar jugadores de cara al Mundial 2026.
Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores de Atlético de Madrid que habían sido citados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola, fueron desafectados de la Selección Argentina este lunes debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, que era necesaria para ingresar al país africano.
La decisión de apartar a los tres futbolistas del Colchonero de la convocatoria es que no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Por esa razón, no serán parte del encuentro de la Albiceleste, que se realizará este viernes a las 13.
Estas ausencias se suman a la de Enzo Fernández, que se había confirmado el fin de semana, aunque el futbolista de Chelsea no podrá estar debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.
Por estas bajas, Scaloni convocó a Emiliano Buendía, que viene de convertir un golazo de tiro libre en el triunfo del Aston Villa por 4 a 0 ante Bournemouth. El extremo acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos entre todas las competencias.
