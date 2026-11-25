El mediocampista de Como rompió el silencio sobre la imagen viral de su infancia con la casaca xeneize y apuntó a su familia: "La mayor parte es de Boca".
Nico Paz, el futbolista argentino que milita en el Como de Italia reveló que cuando era niño, sus padres le compraban "muchas camisetas", y ente ellas está la de Boca ya que "la mayor parte" de su familia es hincha del club de la ribera.
Paz formulo estas declaraciones a la prensa luego del triunfo de su equipo por la Champions League restándole cualquier tipo de misterio a la foto en que aparece con la casa "azul y oro", imagen que se volvió viral en las redes.
Las declaraciones llegaron después de una nueva alegría en el torneo continental. Como venció 1-0 como local a AEK Atenas, un resultado que lo consolida, junto al Betis, como una de las grandes revelaciones de la competencia. Ambos equipos suman 12 puntos, los mismos que el PSG (que tiene un partido menos), y quedaron a solo tres unidades del líder.
Nacido en España, Paz ya tuvo un acercamiento con el escenario del club del que es simpatizante su familia: este año visitó la Bombonera el 28 de mayo, en la derrota de Boca 1-0 ante Universidad Católica, un resultado que dejó eliminado al equipo que dirigía por entonces Claudio Úbeda de la Copa Libertadores.
comentar