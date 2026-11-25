Nico Paz, con la camiseta de Boca cuando era un nene.

Las declaraciones llegaron después de una nueva alegría en el torneo continental. Como venció 1-0 como local a AEK Atenas, un resultado que lo consolida, junto al Betis, como una de las grandes revelaciones de la competencia. Ambos equipos suman 12 puntos, los mismos que el PSG (que tiene un partido menos), y quedaron a solo tres unidades del líder.