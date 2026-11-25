A la hora de salir al campo para el inicio del partido, sobre el césped hubo 19 banderas que recordaron cada una de las conquistas que construyeron la historia internacional del club. Además, hubo banderas en las tribunas, como "el movimiento popular más grande del mundo" o una en agradecimiento a los jugadores y cuerpo técnico por la alegría en Barranquilla al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro.