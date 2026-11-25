En la previa del duelo con Independiente Rivadavia, el club dispuso 19 banderas azules y amarillas con cada uno de los trofeos internacionales en el césped del estadio.
Boca celebró con un original festejo la conquista de la Copa Sudamericana en La Bombonera en la previa del duelo de cuartos de final del Torneo Clausura con Independiente Rivadavia. Hubo un inédito panorama que marca el logro del Xeneize de pasar en títulos internacionales al Rojo con esta reciente consagración en la Sudamericana.
A la hora de salir al campo para el inicio del partido, sobre el césped hubo 19 banderas que recordaron cada una de las conquistas que construyeron la historia internacional del club. Además, hubo banderas en las tribunas, como "el movimiento popular más grande del mundo" o una en agradecimiento a los jugadores y cuerpo técnico por la alegría en Barranquilla al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro.
Una Bombonera de festejo que también tuvo cantitos de los hinchas referidos al título y un pasillo de campeón de Independiente Rivadavia. Además, hubo bandera para Riquelme, el flamante presidente, que logró la vuelta de los logros internacionales a la institución.
Boca llegó a 19 títulos internacionales bajo la órbita de la Conmebol con la Sudamericana, aunque en su propia web oficial cuenta 23 títulos internacionales porque suma cuatro copas rioplatenses que también fueron reconocidas como oficiales. En total, tiene 76 títulos, cuatro más que River, sumando profesionalismo y amateurismo.
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