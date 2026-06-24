Vinícius intratable: doblete a Escocia y cerca de Messi en la tabla de goleadores

El delantero de Brasil marcó dos en la goleada 3 a 0 a los escoceses clave para ganar el Grupo C del Mundial. Lleva cuatro gritos y quedó a uno de Leo.
Brasil se apoyó en la jerarquía de Vinicius Junior para imponerse 3 a 0 ante Escocia y terminar primero del Grupo C del Mundial 2026. El delantero del Real Madrid fue determinante con dos goles, un tanto anulado por el VAR y una participación constante en el ataque, en una actuación que lo confirma como una de las grandes figuras del torneo.
El primer gol llegó tras un grosero error en la salida del conjunto escocés. Brasil presionó alto, forzó una pérdida y la jugada terminó con Vinícius aprovechando el desconcierto defensivo: el atacante recuperó la pelota, eludió al arquero y definió con el arco vacío para el 1-0 en el marcador.
El delantero había vuelto a convertir en la primera mitad, pero el festejo se vio interrumpido por la intervención del VAR. El árbitro fue llamado a revisar el inicio de la jugada, donde habría visto un contacto previo del brasileño sobre Hendry en la disputa de la pelota.
Tras observar las repeticiones en el monitor, el juez consideró que hubo infracción en la recuperación y decidió anular el tanto. La acción generó debate, ya que Brasil ya celebraba lo que era el segundo gol del atacante en el partido.
Lejos de desordenarse o perder protagonismo, Vinícius mantuvo su influencia en el juego y volvió a aparecer antes del descanso. A pocos minutos del cierre de la primera mitad, conectó de cabeza un centro preciso desde la derecha y marcó el 2-0 para encaminar el triunfo de la Canarinha.
Con esta actuación, el atacante no solo fue la figura del encuentro, sino que además estiró su racha goleadora en el Mundial 2026, donde ya acumula cuatro tantos y se consolida como pieza clave del equipo de Brasil pensando en las fases eliminatorias. Con estos cuatro festejos en tres partidos, Vini quedó a uno de Leo, con cinco gritos en dos duelos.
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