Vinícius intratable: doblete a Escocia y cerca de Messi en la tabla de goleadores

Tras observar las repeticiones en el monitor, el juez consideró que hubo infracción en la recuperación y decidió anular el tanto. La acción generó debate, ya que Brasil ya celebraba lo que era el segundo gol del atacante en el partido.

Lejos de desordenarse o perder protagonismo, Vinícius mantuvo su influencia en el juego y volvió a aparecer antes del descanso. A pocos minutos del cierre de la primera mitad, conectó de cabeza un centro preciso desde la derecha y marcó el 2-0 para encaminar el triunfo de la Canarinha.

Con esta actuación, el atacante no solo fue la figura del encuentro, sino que además estiró su racha goleadora en el Mundial 2026, donde ya acumula cuatro tantos y se consolida como pieza clave del equipo de Brasil pensando en las fases eliminatorias. Con estos cuatro festejos en tres partidos, Vini quedó a uno de Leo, con cinco gritos en dos duelos.