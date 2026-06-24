Brasil goleó 3 a 0 a Escocia en Miami y clasificó como primero de su grupo

Brasil, sabiendo que el grupo se definiría por diferencia de gol con el probable triunfo que terminó ocurriendo de Marruecos sobre Haití, no puso el freno. A los 15 minutos del complemento, tras una buena triangulación, Guimarães asistió a Matheus Cunha, que definió para sellar el 3-0 definitivo.

Además, Neymar ingresó por Matheus Cunha y jugó sus primeros 15 minutos en este Mundial tras perderse los primeros dos duelos por una lesión en el gemelo derecho. Y ese ratito le alcanzó para demostrar su jerarquía al hacerse cargo de los córneres y casi terminar asistiendo a un compañero en uno de ellos si no fuera por un bloqueo de la defensa.

De esta manera, Brasil clasificó a 16avos de final como primero del Grupo C con 7 puntos, dejando segundo a Marruecos, que sumó los mismos, por diferencia de gol. Escocia con tres unidades finalizó tercero y sueña con pasar como uno de los mejores y Haití se despidió sin sumar, aunque hizo sufrir a los marroquís más allá de terminar perdiendo. El equipo de Carlo Ancelotti espera por su rival en la próxima ronda: Países Bajos, Japón o Suecia, el que sea segundo del F.

El resumen del partido

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Así quedó el Grupo C del Mundial