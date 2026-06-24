Brasil goleó 3 a 0 a Escocia en Miami y clasificó como primero de su grupo

Con un doblete de Vinícius, el equipo de Carlo Ancelotti pasó por arriba a los escoceses y le ganó la zona a Marruecos por diferencia de gol. Neymar ingresó y sumó sus primeros minutos en el Mundial.
Brasil goleó 3 a 0 a Escocia en Miami y clasificó a los 16avos de final como primero del Grupo C. El equipo de Carlo Ancelotti pasó por arriba a los escoceses, terminó con siete puntos y por diferencia de gol le ganaron la zona a Marruecos. Vinícius marcó un doblete y le anularon de manera incorrecta otro, mientras que Neymar ingresó y sumó sus primeros minutos en este Mundial tras superar su lesión en el gemelo derecho.
Brasil abrió el marcador a los seis minutos de juego con un gol de Vinícius tras un mala salida del fondo de Escocia. El arquero Angus Gunn se la pasó a Scott McKenna, quien decidió mal y fue comido por Rayan, terminando el balón en los pies del delantero del Real Madrid, quien con su control eludió al arquero y definió con el arco a su merced.
Tras aprovechar el error rival y ponerse en ventaja tempranamente, Brasil realizó un monólogo en el primer tiempo con dos goles más de Vinicius, aunque uno fue mal anulado por el árbitro tras observar la jugada en el VAR. Sí, a los 24 minutos, Vini robó en otra floja salida desde el fondo del rival y marcaba el 2-0 pero le cobraron una infracción que solo vio el VAR y el propio árbitro, quien pudo haber sido influenciado por el llamado del primero.
Sin embargo, Vini anotó el 2-0 al final del primer tiempo con un cabezazo en el área chica tras un centro con una precisión de cirujano de Bruno Guimarães que dejó en el camino a arquero Angus Gunn, quien salió a cortarlo y no llegó a desviar su dirección.
Brasil, sabiendo que el grupo se definiría por diferencia de gol con el probable triunfo que terminó ocurriendo de Marruecos sobre Haití, no puso el freno. A los 15 minutos del complemento, tras una buena triangulación, Guimarães asistió a Matheus Cunha, que definió para sellar el 3-0 definitivo.
Además, Neymar ingresó por Matheus Cunha y jugó sus primeros 15 minutos en este Mundial tras perderse los primeros dos duelos por una lesión en el gemelo derecho. Y ese ratito le alcanzó para demostrar su jerarquía al hacerse cargo de los córneres y casi terminar asistiendo a un compañero en uno de ellos si no fuera por un bloqueo de la defensa.
De esta manera, Brasil clasificó a 16avos de final como primero del Grupo C con 7 puntos, dejando segundo a Marruecos, que sumó los mismos, por diferencia de gol. Escocia con tres unidades finalizó tercero y sueña con pasar como uno de los mejores y Haití se despidió sin sumar, aunque hizo sufrir a los marroquís más allá de terminar perdiendo. El equipo de Carlo Ancelotti espera por su rival en la próxima ronda: Países Bajos, Japón o Suecia, el que sea segundo del F.
comentar