Selección Argentina: Lionel Scaloni prepara una formación alternativa ante Jordania

Además, Marcos Senesi tendría una oportunidad desde el arranque y podría reemplazar a Lisandro Martínez en la defensa.

En el mediocampo, Leandro Paredes volverá a ser titular para seguir ganando ritmo de competencia luego de la distensión muscular que complicó su preparación para el Mundial. Junto al volante de Boca, Exequiel Palacios aparece como una de las fijas, mientras que Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás González pelean por los otros lugares.

Nicolás Paz y Julián Álvarez, entre las novedades en ataque

La renovación también alcanzará a la delantera. Nicolás Paz tendrá participación frente a Jordania, aunque todavía no está definido si reemplazará a Lionel Messi desde el inicio o ingresará durante el segundo tiempo. Lo que sí parece seguro es que el capitán argentino tendrá algunos minutos para mantenerse en ritmo.

Captura de pantalla 2026-06-24 204511 Nicolás Paz aparece como el posible remplazante para ocupar el lugar de Lionel Messi ante Jordania.

Por su parte, Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez como referencia ofensiva, mientras que José López podría sumar minutos desde el banco de suplentes.

Con varios cambios respecto al equipo que venció a Austria, Scaloni busca administrar cargas físicas y llegar con todos sus futbolistas en óptimas condiciones a la fase de eliminación directa, donde comenzará el verdadero desafío para una Argentina que aspira a defender el título mundial.