Selección Argentina: Lionel Scaloni prepara una formación alternativa ante Jordania

El DT analiza una amplia rotación para el partido del próximo sábado. Vuelven varios jugadores que tuvieron poco rodaje y algunos titulares serían preservados de cara a los 16avos de final.
Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, la Selección Argentina afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. El sábado, desde las 23, enfrentará a Jordania con la clasificación a los dieciseisavos de final garantizada, por lo que Lionel Scaloni apostaría por una rotación para preservar a varias de sus figuras.
La principal ausencia será la de Cristian "Cuti" Romero. El defensor debió dejar la cancha en el triunfo ante Austria tras sufrir un golpe en su rodilla derecha, la misma que había sido afectada por un esguince durante la temporada con Tottenham. Aunque no se trataría de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico decidió no correr riesgos y guardarlo para la fase eliminatoria. Su lugar sería ocupado por Nicolás Otamendi, quien volvería a la zaga central.
Otra de las dudas está bajo los tres palos. Emiliano Martínez ya se encuentra recuperado de la fractura en un dedo de la mano derecha, pero podría tener descanso. Si Scaloni opta por preservarlo, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ser titular, por delante de Juan Musso.
La línea defensiva también presentaría modificaciones. Gonzalo Montiel regresaría al lateral derecho luego de superar una sobrecarga muscular, mientras que Nicolás Tagliafico volvería a la titularidad tras dejar atrás el desgarro que sufrió en el sóleo izquierdo. La intención sería que ambos sumen minutos.
Además, Marcos Senesi tendría una oportunidad desde el arranque y podría reemplazar a Lisandro Martínez en la defensa.
En el mediocampo, Leandro Paredes volverá a ser titular para seguir ganando ritmo de competencia luego de la distensión muscular que complicó su preparación para el Mundial. Junto al volante de Boca, Exequiel Palacios aparece como una de las fijas, mientras que Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás González pelean por los otros lugares.
La renovación también alcanzará a la delantera. Nicolás Paz tendrá participación frente a Jordania, aunque todavía no está definido si reemplazará a Lionel Messi desde el inicio o ingresará durante el segundo tiempo. Lo que sí parece seguro es que el capitán argentino tendrá algunos minutos para mantenerse en ritmo.
Por su parte, Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez como referencia ofensiva, mientras que José López podría sumar minutos desde el banco de suplentes.
Con varios cambios respecto al equipo que venció a Austria, Scaloni busca administrar cargas físicas y llegar con todos sus futbolistas en óptimas condiciones a la fase de eliminación directa, donde comenzará el verdadero desafío para una Argentina que aspira a defender el título mundial.
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