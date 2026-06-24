Marruecos sufrió con Haití pero le terminó ganando 4 a 2 para avanzar de ronda

El equipo marroquí se encontró con un combativo combinado haitiano y comenzó perdiendo en Atlanta, pero reaccionó para sumar de a tres y clasificar a 16avos como segundo de su grupo.
Marruecos derrotó 4 a 2 a Haití en el Estadio Atlanta por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Lenny Joseph y Wilson Isidor marcaron para los caribeños, que llegaron a estar dos veces en ventaja, mientras que Achraf Hakimi e Ismael Saibari igualaron el marcador para el conjunto africano. En el tramo final, Soufiane Rahimi dio vuelta el resultado y Gessime Yassine selló la victoria que le permitió a Marruecos avanzar a los 16avos de final como segundo de la zona.
La primera emoción llegó a los 10 minutos. Jean-Kévin Duverne desbordó por la banda izquierda y envió un centro atrás para Lenny Joseph, que definió de taco. La pelota se desvió en Bono y terminó dentro del arco para establecer el inesperado 1-0 en favor del seleccionado caribeño.
Marruecos reaccionó y encontró el empate a los 38 minutos gracias a Achraf Hakimi, que aprovechó un rebote concedido por el arquero Johny Placide tras un centro de Bilel El Khanouss. Sin embargo, Haití volvió a sorprender poco después con un espectacular derechazo de Wilson Isidor desde afuera del área que se clavó en el ángulo y significó el 2-1.
La respuesta africana fue inmediata. Ya en tiempo agregado de la primera etapa, Hakimi encabezó una rápida acción ofensiva y asistió a Ismael Saibari, que definió cruzado para decretar el 2-2 antes del descanso y devolverle tranquilidad a su equipo.
En el complemento, Marruecos mantuvo el control del juego y fue inclinando la cancha ante un rival cada vez más desgastado. La remontada se concretó a los 78 minutos, cuando Soufiane Rahimi encontró una pelota dentro del área y marcó el 3-2. Ya sobre el cierre, el propio Rahimi recuperó un balón cerca de la línea de fondo y asistió a Gessime Yassine, que empujó la pelota para sentenciar el 4-2 definitivo.
Aunque la victoria no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del Grupo C, ya que Brasil también ganó su encuentro, Marruecos cumplió con el objetivo y selló su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026.
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