Marruecos sufrió con Haití pero le terminó ganando 4 a 2 para avanzar de ronda

En el complemento, Marruecos mantuvo el control del juego y fue inclinando la cancha ante un rival cada vez más desgastado. La remontada se concretó a los 78 minutos, cuando Soufiane Rahimi encontró una pelota dentro del área y marcó el 3-2. Ya sobre el cierre, el propio Rahimi recuperó un balón cerca de la línea de fondo y asistió a Gessime Yassine, que empujó la pelota para sentenciar el 4-2 definitivo.

Aunque la victoria no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del Grupo C, ya que Brasil también ganó su encuentro, Marruecos cumplió con el objetivo y selló su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

El resumen del partido

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Así quedó el Grupo C