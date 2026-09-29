Vojvoda rompió el silencio tras ser despedido de Racing: la frustración, el golpe contra Boca y la charla con Milito

El exentrenador de la Academia repasó su desvinculación tras el golpe frente al Xeneize, asumió responsabilidades por el rendimiento colectivo y reveló detalles del diálogo mantenido con el presidente.
Juan Pablo Vojvoda habló un día después de su salida de Racing y repasó el desenlace de un ciclo que terminó tras la eliminación frente a Boca. En diálogo con Dsports Radio, contó que aceptó la determinación dirigencial y aseguró que nunca quiso esconderse después de la derrota.
“Yo no tenía problemas en hablar el otro día (tras la derrota ante el Xeneize). Me enteré después. Fue una decisión del club. Les dije a los dirigentes que yo no tenía problema en salir y dar la cara. No me iba a esconder por un resultado. Yo estaba dolido, los dirigentes también, y los jugadores… imagínate ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado”, expresó. Este martes volverá a Avellaneda para despedirse del plantel, que será conducido por Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued hasta fin de año.
Sobre el final de su etapa, fue contundente: “Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing”. Luego agregó: “Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo. Me trasladaron y yo trasladé. El trabajo puede ser bueno pero los resultados no se estaban consiguiendo”.
La eliminación ante Boca quedó como el golpe definitivo. “Fue muy duro. Ir ganando 2-0… que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo, hasta que empezaron a venir los goles de Boca. Intentamos incomodar a Paredes, no con una marca individual, sino con un pasamanos”. Y reconoció: “Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área. Me hago responsable, como se hacen responsables los jugadores también”.
El técnico también se refirió a la conformación del plantel y al contexto que encontró al asumir. “Yo acepté este desafío, evalué la condición de Racing. Yo sabía qué plantel iba a conducir. Me tocó un momento de transición y todos lo sabíamos. En el día a día se va encontrando con otras cosas, cuando vas hablando con los jugadores. Algunos que se quieren ir, otros que prefieren no estar más en un club grande”, explicó. Además, aclaró que las incorporaciones habían sido seguidas previamente por la secretaría técnica de Sebastián Saja y que él les dio el visto bueno: “Yo les decía a los que venían: ‘estás acá porque te quería el club primero’”.
El ciclo terminó después de 11 partidos, con tres triunfos, dos empates y seis derrotas, además de la eliminación copera y la ubicación del equipo en la zona baja del Clausura. “La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. Yo estuve en una institución que me trató bien, con gente que me respetó, con hinchas que por momentos manifestaron su descontento y que en otros sentí su apoyo”, sostuvo.
Al hacer su propio balance, Vojvoda remarcó: “Mi trabajo, mi conducta, mi organización interna dentro del vestuario. No le dejé resultados ni alegrías a la gente, soy consciente de eso, pero dejé otras cosas. Una estructura de determinados entrenamientos. Ojalá les sirva a los jugadores, a los analistas, al staff institucional. Yo estoy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué máximo esfuerzo. Estuve en los detalles. Me quedo con esa paz interior”.
Finalmente, detalló el encuentro que mantuvo con Milito y que terminó de definir su salida: “Fue una conversación muy simple, con un trato muy cordial, de dos personas que estaban dolidas. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y que iban a tener que dar un cambio a esto. Yo acepté eso. No hay mucho más para decir”. Así concluyó una etapa breve, marcada por los resultados adversos y por una eliminación que terminó acelerando el cambio de entrenador.
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