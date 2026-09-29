Vojvoda rompió el silencio tras ser despedido de Racing: la frustración, el golpe contra Boca y la charla con Milito

El técnico también se refirió a la conformación del plantel y al contexto que encontró al asumir. “Yo acepté este desafío, evalué la condición de Racing. Yo sabía qué plantel iba a conducir. Me tocó un momento de transición y todos lo sabíamos. En el día a día se va encontrando con otras cosas, cuando vas hablando con los jugadores. Algunos que se quieren ir, otros que prefieren no estar más en un club grande”, explicó. Además, aclaró que las incorporaciones habían sido seguidas previamente por la secretaría técnica de Sebastián Saja y que él les dio el visto bueno: “Yo les decía a los que venían: ‘estás acá porque te quería el club primero’”.

11 partidos y seis derrotas para Vojvoda en Racing.

El ciclo terminó después de 11 partidos, con tres triunfos, dos empates y seis derrotas, además de la eliminación copera y la ubicación del equipo en la zona baja del Clausura. “La justicia está en los resultados, cuando a lo mejor tendrían que estar más en los procesos. Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener. Yo estuve en una institución que me trató bien, con gente que me respetó, con hinchas que por momentos manifestaron su descontento y que en otros sentí su apoyo”, sostuvo.

Al hacer su propio balance, Vojvoda remarcó: “Mi trabajo, mi conducta, mi organización interna dentro del vestuario. No le dejé resultados ni alegrías a la gente, soy consciente de eso, pero dejé otras cosas. Una estructura de determinados entrenamientos. Ojalá les sirva a los jugadores, a los analistas, al staff institucional. Yo estoy totalmente tranquilo porque fui profesional y entregué máximo esfuerzo. Estuve en los detalles. Me quedo con esa paz interior”.

Finalmente, detalló el encuentro que mantuvo con Milito y que terminó de definir su salida: “Fue una conversación muy simple, con un trato muy cordial, de dos personas que estaban dolidas. Me dijo que los resultados no se están consiguiendo y que iban a tener que dar un cambio a esto. Yo acepté eso. No hay mucho más para decir”. Así concluyó una etapa breve, marcada por los resultados adversos y por una eliminación que terminó acelerando el cambio de entrenador.