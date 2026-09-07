A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

"Nos quedan su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", agregó desde sus redes sociales.

En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei firmó un decreto que había dejado sin efecto la designación de Galasso como embajador de la cultura popular argentina. El argumento del Ejecutivo libertario fue la revisión de cargos y competencias para reducir el gasto y optimizar recursos públicos.

Las obras de Norberto Galasso

Autor de antologías, ensayos e investigaciones, el historiador publicó Mariano Moreno y la revolución nacional. Buenos Aires: Coyoacán (1963); Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica (1970); Manuel Ugarte: un argentino maldito (1974); De Perón a Menem (1990); De Martínez de Hoz a Cavallo (1992); La Revolución de Mayo: el pueblo quiere saber de qué se trató (1994); Mauricio Macri y la vuelta al pasado (2015), entre otros textos.

En 1973 trabajó como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche (1901-1974), al tiempo que durante la última dictadura cívico-militar se censuraron sus libros sobre Manuel Ugarte.

"Sus numerosos libros representan un aporte fundamental a la divulgación de la historia nacional y latinoamericana desde una concepción revisionista", destacó la Biblioteca Nacional, que conserva el archivo del autor a partir de una donación realizada por él mismo en 2014.