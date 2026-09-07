Milei analizó con su Gabinete cómo llevar la iniciativa sobre Malvinas al Congreso

El endurecimiento de las penas para las compañías que operen en el Archipiélago podría entrar por la Cámara de Diputados. También se analizó la iniciativa de la oposición de refinanciar las deudas de las familias
El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la mañana una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la tercera consecutiva en las últimas tres semanas, con la agenda legislativa como parte central del temario, entre las que se destacaron la iniciativa oficial de endurecer las sanciones económicas para las empresas que operen en Malvinas y la decisión de la oposición de llevar al reciento el miércoles una iniciativa para refinanciar la deuda de casi 6 millones de morosos.
El equipo que dio asistencia completa abordó las estrategias para impulsar los proyectos relativos a la cuestión de las Islas Malvinas, anunciados en la cadena nacional del jueves, y definió que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo cuenta con un mayor respaldo.
Fuentes oficiales informaron que la normativa podría enviarse al Congreso el próximo viernes, si concluye con la redacción del mismo.
Por su parte, el equipo completo definió que los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa) participaran de la reunión de la mesa política programada para el martes a las 13.00
En otro pasaje de la reunión, el mandatario analizó las principales variables económicas y los indicadores de actividad y reiteró que "no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto".
Asimismo, volvió a elogiar al ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y destacó el dato de las 17.155 desregulaciones que le atribuye al área que coordina.
Asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
También participaron los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Completaron la lista el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich.
Luego del intercambio, el Presidente se reunió con los directivos de Tesla y autoridades de DayOne Data, compañía en el desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.
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