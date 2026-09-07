Milei analizó con su Gabinete cómo llevar la iniciativa sobre Malvinas al Congreso

En otro pasaje de la reunión, el mandatario analizó las principales variables económicas y los indicadores de actividad y reiteró que "no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto".

Asimismo, volvió a elogiar al ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y destacó el dato de las 17.155 desregulaciones que le atribuye al área que coordina.

Tras asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli fue convocado por la Provincia para discutir la deuda con Nación y las obras paralizadas.

Todos los asistentes a la reunión de Gabinete

Asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También participaron los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Completaron la lista el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich.

Luego del intercambio, el Presidente se reunió con los directivos de Tesla y autoridades de DayOne Data, compañía en el desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.