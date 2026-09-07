Demoras y cancelaciones en los trenes Roca y Sarmiento

Miles de pasajeros que suelen viajar en los trenes Mitre, Sarmiento y Roca se ven afectados este lunes por una serie de demoras y cancelaciones en todos los servicios.
Los trenes Roca y Sarmiento registran demoras durante la mañana de este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según informaron desde Trenes Argentinos, los retrasos se deben a la implementación de un nuevo control de alcoholemia para conductores y guardas.
“Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas”, comunicó la empresa.
Desde las primeras horas de la jornada, usuarios y cuentas especializadas reportaron demoras y cancelaciones en los ramales de la Línea Roca.
En tanto, el Tren Sarmiento circula con demoras, con reportes de pasajeros que advirtieron inconvenientes principalmente en sentido Moreno-Once.
Usuarios también señalaron problemas en Castelar, donde se informó sobre un inconveniente relacionado con una plataforma.
Por su parte, las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín circulan con sus frecuencias habituales, de acuerdo con la información suministrada.
El Tren Belgrano Sur, en tanto, también se encuentra funcionando durante la mañana de este lunes.
Los inconvenientes en las líneas de trenes ocurren luego de cuatro días en los que habían registrado problemas relacionados con la carga de la tarjeta SUBE.
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