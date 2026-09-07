Demoras y cancelaciones en los trenes Roca y Sarmiento

En tanto, el Tren Sarmiento circula con demoras, con reportes de pasajeros que advirtieron inconvenientes principalmente en sentido Moreno-Once.

Usuarios también señalaron problemas en Castelar, donde se informó sobre un inconveniente relacionado con una plataforma.

Por su parte, las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín circulan con sus frecuencias habituales, de acuerdo con la información suministrada.

El Tren Belgrano Sur, en tanto, también se encuentra funcionando durante la mañana de este lunes.

Los inconvenientes en las líneas de trenes ocurren luego de cuatro días en los que habían registrado problemas relacionados con la carga de la tarjeta SUBE.