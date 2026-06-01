¿A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado en invierno?

20°C: la alternativa más eficiente para minimizar el gasto eléctrico.

la alternativa más eficiente para minimizar el gasto eléctrico. 21°C a 22°C: una combinación adecuada entre bienestar y ahorro.

una combinación adecuada entre bienestar y ahorro. Más de 24°C: incrementa considerablemente el consumo de energía.

Uno de los errores más habituales es ajustar el equipo a 26°C o 28°C con la idea de que el ambiente se calentará más rápido. Sin embargo, los aires acondicionados actuales funcionan hasta alcanzar la temperatura seleccionada, por lo que elegir valores muy elevados no acelera el calentamiento y sí implica un mayor gasto.

Recomendaciones para optimizar el consumo

Mantener cerradas puertas y ventanas mientras el equipo está en funcionamiento.

Usar cortinas o persianas para disminuir la pérdida de calor a través de los vidrios.

Realizar la limpieza de los filtros de forma periódica.

Aprovechar la luz solar para templar los ambientes durante el día.

Activar el modo “Sleep” o utilizar el temporizador por las noches.

Revisar y sellar posibles filtraciones de aire en puertas y ventanas.

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¿Es conveniente dejar el aire encendido todo el día?

Por lo general, no. Cuando la vivienda permanece vacía durante varias horas, suele resultar más económico apagar el equipo y volver a encenderlo al regresar. No obstante, en regiones de bajas temperaturas o en casas con buen aislamiento térmico, mantener una temperatura constante cercana a los 20°C también puede ser una opción eficiente.

En conclusión, para equilibrar comodidad y ahorro durante los meses más fríos, la recomendación es utilizar el aire acondicionado en modo calefacción entre 20°C y 21°C, procurando no superar los 22°C salvo en casos de frío extremo.