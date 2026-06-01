¿A qué temperatura conviene poner el aire acondicionado en invierno?

La mayoría de las personas se sorprenderá al descubrir cuál es la temperatura ideal para configurar el aire acondicionado durante los días de frío.
Para reducir el consumo durante el invierno, los expertos en eficiencia energética aconsejan utilizar el aire acondicionado en modo calor con una temperatura configurada entre 20°C y 22°C.
Mantener el equipo dentro de esos valores permite lograr una temperatura agradable en el hogar sin generar un aumento excesivo en la factura de electricidad.
Además, distintas estimaciones del sector señalan que por cada grado que se eleva la temperatura por encima de los 20°C o 21°C, el consumo energético puede crecer entre un 5% y un 10%.
¿Qué temperatura se recomienda?
Uno de los errores más habituales es ajustar el equipo a 26°C o 28°C con la idea de que el ambiente se calentará más rápido. Sin embargo, los aires acondicionados actuales funcionan hasta alcanzar la temperatura seleccionada, por lo que elegir valores muy elevados no acelera el calentamiento y sí implica un mayor gasto.
Recomendaciones para optimizar el consumo
¿Es conveniente dejar el aire encendido todo el día?
Por lo general, no. Cuando la vivienda permanece vacía durante varias horas, suele resultar más económico apagar el equipo y volver a encenderlo al regresar. No obstante, en regiones de bajas temperaturas o en casas con buen aislamiento térmico, mantener una temperatura constante cercana a los 20°C también puede ser una opción eficiente.
En conclusión, para equilibrar comodidad y ahorro durante los meses más fríos, la recomendación es utilizar el aire acondicionado en modo calefacción entre 20°C y 21°C, procurando no superar los 22°C salvo en casos de frío extremo.
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