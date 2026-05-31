La Cancillería publicó una guía para los argentinos que viajen al Mundial 2026

El documento reúne recomendaciones sobre documentación, seguridad, salud, alojamiento y transporte para quienes viajen a Estados Unidos, México y Canadá.
A 11 días del inicio del Mundial 2026, la Cancillería Argentina difundió una guía destinada a los ciudadanos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para asistir al torneo. El material reúne información práctica sobre requisitos migratorios, asistencia consular, atención médica, seguridad y alojamiento, con el objetivo de facilitar la estadía de los argentinos durante la competencia.
El informe está compuesto por una serie de documentos en formato PDF que incluyen datos generales de los tres países organizadores y detalles específicos sobre las ciudades estadounidenses que recibirán partidos. La publicación cobra especial relevancia debido a la expectativa de una importante presencia de hinchas argentinos acompañando a la Selección, que defenderá el título obtenido en Qatar 2022.
En el apartado dedicado a Estados Unidos, país donde Argentina disputará todos sus encuentros de la fase de grupos, se recuerda que es obligatorio contar con pasaporte vigente y visa estampada. Además, se recomienda viajar con comprobantes de solvencia económica, pasajes de regreso, seguro médico con amplia cobertura y medios de pago físicos y digitales para afrontar gastos y eventuales emergencias.
La guía también ofrece recomendaciones sanitarias y de seguridad. Entre ellas, destaca que el número 911 debe utilizarse para situaciones de riesgo o emergencias, mientras que los centros denominados "Urgent Care" son la alternativa sugerida para problemas de salud menores. También advierte que algunos medicamentos habituales en Argentina pueden requerir receta médica o incluso no estar disponibles en territorio estadounidense.
Respecto al alojamiento, el documento aconseja conservar siempre los comprobantes de reserva y extremar los cuidados para evitar estafas. Las autoridades recomiendan utilizar plataformas y medios de pago seguros, evitar transferencias directas a particulares y verificar la legitimidad de los servicios contratados. Además, se aclara que los argentinos pueden conducir con licencia nacional vigente, aunque se sugiere tramitar el Permiso Internacional de Conducir para simplificar trámites y controles.
Otro de los puntos destacados está relacionado con la asistencia a los estadios y el cumplimiento de las normas locales. La Cancillería recuerda que las entradas deberán presentarse exclusivamente en formato digital desde dispositivos móviles y advierte que la compra por canales no oficiales puede derivar en la invalidación del acceso. También recomienda llegar con anticipación a los partidos debido a los estrictos controles de seguridad y respetar las regulaciones vigentes sobre consumo de alcohol, conducta en espacios públicos e interacción con las fuerzas de seguridad.
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