La Cancillería publicó una guía para los argentinos que viajen al Mundial 2026

Respecto al alojamiento, el documento aconseja conservar siempre los comprobantes de reserva y extremar los cuidados para evitar estafas. Las autoridades recomiendan utilizar plataformas y medios de pago seguros, evitar transferencias directas a particulares y verificar la legitimidad de los servicios contratados. Además, se aclara que los argentinos pueden conducir con licencia nacional vigente, aunque se sugiere tramitar el Permiso Internacional de Conducir para simplificar trámites y controles.

Otro de los puntos destacados está relacionado con la asistencia a los estadios y el cumplimiento de las normas locales. La Cancillería recuerda que las entradas deberán presentarse exclusivamente en formato digital desde dispositivos móviles y advierte que la compra por canales no oficiales puede derivar en la invalidación del acceso. También recomienda llegar con anticipación a los partidos debido a los estrictos controles de seguridad y respetar las regulaciones vigentes sobre consumo de alcohol, conducta en espacios públicos e interacción con las fuerzas de seguridad.