El tiempo en el AMBA para este viernes 24 de abril

El SMN anticipa para hoy y el fin de semana buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El domingo, el ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de la temperatura a partir del inicio de la próxima semana.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 24 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con buen clima, fresco, con cielo despejado y una humedad moderada. La temperatura mínima prevista es de 12°C y, la máxima, de 24°C.
El sábado se espera un aumento de la nubosidad, con un cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 23°C.
Ya para el domingo, se espera una baja en la temperatura, con probabilidad de chaparrones por la mañana. Se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 17°C. Por la noche se espera una masa de aire polar que traerá aparejada una baja de temperatura pronunciada.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 16 de máxima.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 24°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y se esperan lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 24°C y 26°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 22°C y 25°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos de cielo nublado predominando las lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con lluvias y nieve con máximas de 6°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.