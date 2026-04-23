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Un violín de un millón de dólares cayó en pleno concierto

Un descuido del director hizo "volar" este preciado instrumento en pleno concierto. La solista revisó el instrumento y siguió tocando normalmente.

Durante un concierto, un violín valuado en cerca de un millón de dólares salió despedido por el aire y terminó estrellándose contra el suelo frente al público.

El hecho ocurrió cuando el director británico Matthew Halls, en pleno movimiento de dirección, rozó accidentalmente el instrumento que ejecutaba la solista finlandesa Elina Vähälä. El impacto interrumpió de inmediato la obra, generando tensión tanto en el escenario como entre los asistentes.

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La pieza en ejecución pertenecía al compositor Max Bruch, y todo transcurría con normalidad hasta el momento del accidente, que quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La reacción fue inmediata: la orquesta dejó de tocar y el silencio dominó la sala. Vähälä, protagonista involuntaria del incidente, recogió su violín con cautela y procedió a inspeccionarlo.

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Tras unos segundos de revisión, la violinista decidió continuar con la interpretación, en un gesto que fue interpretado como una muestra de profesionalismo y templanzapor parte de la violinista ante una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores, tanto por el valor económico del instrumento como por su posible daño irreparable.

Además, según trascendió, Elina Vähälä. exculpó a Halls por lo sucedido, quitándole dramatismo al episodio.

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