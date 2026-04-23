Un violín de un millón de dólares cayó en pleno concierto

Tras unos segundos de revisión, la violinista decidió continuar con la interpretación, en un gesto que fue interpretado como una muestra de profesionalismo y templanzapor parte de la violinista ante una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores, tanto por el valor económico del instrumento como por su posible daño irreparable.

Además, según trascendió, Elina Vähälä. exculpó a Halls por lo sucedido, quitándole dramatismo al episodio.