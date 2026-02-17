General |

Aconcagua: un andinista se descompensó y fue rescatado gracias a una maniobra extrema

Un guía de montaña, de 40 años, sufrió convulsiones cuando descendía por Cuesta Brava. Fue evacuado en helicóptero mediante un riesgoso “vuelo estacionario”.

Un guía de montaña de 40 años se descompensó y debió ser evacuado de urgencia mientras descendía por el sector conocido como Cuesta Brava, a unos 4.200 metros de altura, en las inmediaciones del campamento Plaza de Mulas, en el Aconcagua.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía, cuando el andinista se desmayó y sufrió dos convulsiones en menos de 15 minutos. Tras el alerta, efectivos de la Patrulla de Rescate llegaron rápidamente al lugar junto a un médico del parque para asistirlo.

En primera instancia, le suministraron oxígeno y medicación para estabilizarlo. Sin embargo, ante el riesgo de un nuevo cuadro convulsivo y considerando las condiciones de altura, el profesional ordenó su evacuación inmediata.

ADEMÁS: Internaron a Samid en Uruguay: su familia pide un avión sanitario para traerlo a Buenos Aires

Maniobra de alto riesgo

La complejidad del terreno impidió el aterrizaje del helicóptero en la zona. Por ello, el piloto Horacio Pedro Freschi realizó una maniobra de “vuelo estacionario”, manteniendo la aeronave suspendida en el aire sin tocar suelo, mientras la Patrulla de Rescate aseguraba al paciente para subirlo a bordo.

Andinista

A 4.200 metros y sin posibilidad de aterrizar, el rescate se concretó mediante un vuelo estacionario en plena alta montaña del Aconcagua.

El andinista fue trasladado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. El operativo volvió a poner en evidencia la dificultad y el riesgo que implican los rescates en alta montaña, donde cada decisión técnica puede ser determinante.

