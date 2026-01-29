Los juicios por accidentes de trabajo crecieron 200% en 5 años

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) asegura que durante el último año se iniciaron 134.141 demandas, la cifra más alta desde que se lleva registro.

El número de juicios creció un 200% desde 2020, aun cuando los principales indicadores de prevención y cobertura muestran mejoras.

Las estadísticas reflejan una caída del 55% en los accidentes laborales y una reducción del 80% en las muertes. Desde que se lleva registro, se estima que se salvaron 19.000 vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes.

image

En cuanto a la comparación internacional, la Argentina tiene niveles de cobertura superiores a los de países como Chile y España, e índices de siniestralidad similares.

“Lo que debería ser excepcional se volvió estructural. A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual", señalaron desde la UART.

Los juicios laborales por Riesgos del Trabajo llegó en septiembre a 317.848 causas, incluso después de que las ART lograran cerrar unas 70.000 demandas.

Desde la UART plantearon que la crisis se explica, en gran medida, por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como establece la Ley 27.348. Ante esa ausencia, peritos externos sin control ni supervisión realizan evaluaciones de incapacidades que se apartan de los dictámenes de las Comisiones Médicas oficiales y luego son convalidadas por los jueces laborales.