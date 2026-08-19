Aldana, Walter y Fiama: la "trieja" que se casó en Uruguay, con una fiesta temática de Boca

Fue en Uruguay donde los tres formalizaron su unión, el 30 de mayo. Según explicó Walter, buscaron alternativas legales para concretar el casamiento y encontraron una posibilidad en ese país, porque la unión de los tres no tiene reconocimiento legal como matrimonio en Argentina.

Después del casamiento organizaron una celebración en Santo Tomé Madison, a la que asistieron alrededor de 100 personas. La fiesta tuvo música urbana y trap, pero uno de los elementos que más llamó la atención fue la temática vinculada con Boca Juniors.

Aldana, Walter y Fiamma: la trieja de Santo Tomé que celebró su amor con un fiestón de casamiento con temática de Boca pic.twitter.com/Wi1za5PZOE — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) August 17, 2026

En las imágenes de la celebración se puede ver a Walter con la camiseta del Xeneize junto a Aldana y Fiama, ambas vestidas de novia, frente a una torta de casamiento especialmente preparada para la ocasión. La repercusión de la historia incluso derivó en una invitación para que los tres conozcan la Bombonera, según contó Walter durante la entrevista.

Además de compartir una relación sentimental, los tres construyeron una dinámica familiar particular. Entre ellos tienen 12 hijos: Aldana tiene cuatro, mientras que Walter y Fiama tienen dos cada uno, según explicaron. Actualmente, seis de los chicos viven con ellos.

La familia reside en un terreno donde hay dos casas. Los hijos ocupan una de las viviendas y los tres adultos viven en la otra. Cuando están todos juntos, las comidas pueden reunir a nueve personas alrededor de la mesa. También contaron que los tres duermen juntos y que suelen viajar solos durante las vacaciones porque los hijos ya son grandes.

Respecto de la convivencia, aseguraron inicialmente que “no tenemos reglas”, aunque explicaron que las decisiones y los desacuerdos se resuelven principalmente mediante el diálogo. Cuando no logran ponerse de acuerdo, incluso pueden recurrir a una votación. En tono de broma, Walter aseguró que su voto “vale tres”, mientras Aldana y Fiama mostraron una relación de complicidad.

Para Fiama, el proceso de adaptación también implicó acompañamiento psicológico. Contó que recurrió a una profesional para procesar la nueva situación y destacó el vínculo que construyó con Aldana. “Las dos somos compañeras, nos ayudamos en todo”, afirmó Aldana sobre la relación entre ambas.

En apenas tres meses, los tres pasaron de conocerse a convivir, viajar juntos, casarse en Uruguay y celebrar su unión con familiares y amigos. Ahora proyectan nuevas vacaciones en Brasil y aseguran estar conformes con la vida que construyeron. Consultados sobre cómo califican su relación, los tres coincidieron en una respuesta: "10".