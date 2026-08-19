Escándalo en Misiones: festejó su cumpleaños con una torta con esvástica y un nene haciendo el saludo nazi

Un hombre celebró sus 44 años con decoración nazi y un menor apareció haciendo el saludo hitleriano. Hubo denuncias y tomó intervención la Justicia.
Un cumpleaños celebrado en Oberá, Misiones, terminó envuelto en una fuerte polémica luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de una fiesta ambientada con simbología vinculada al nazismo. Entre las fotografías que rápidamente comenzaron a circular se observa una torta decorada con una esvástica y, en otra de las escenas, a un menor realizando el denominado saludo hitleriano. La publicación generó numerosos cuestionamientos y derivó en presentaciones ante la Justicia.
El festejo fue protagonizado por Nito, un hombre de 44 años, y las imágenes fueron difundidas por su pareja a través de las redes sociales. En una de ellas puede verse la torta cubierta con galletitas de chocolate y, en el centro, una esvástica, símbolo que fue adoptado por el régimen de Adolf Hitler y que quedó históricamente asociado al nazismo, la persecución y el exterminio de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.
La torta no fue el único elemento que generó indignación. En otra de las fotografías difundidas aparece un menor, hijo de la pareja del cumpleañero, realizando con el brazo extendido una postura identificada con el saludo utilizado por los seguidores del régimen nazi. La presencia del niño en las publicaciones generó especial preocupación y se convirtió en uno de los puntos centrales de las denuncias que posteriormente llegaron a la Justicia.
Frente a la repercusión que tuvieron las imágenes y a los comentarios negativos que comenzaron a multiplicarse en redes sociales, la mujer decidió editar las fotografías. En la nueva versión de la imagen, la torta fue cubierta con un emoji, mientras que el rostro del menor fue ocultado mediante un círculo gris. Sin embargo, las modificaciones no evitaron que las fotografías originales fueran compartidas y comentadas por otros usuarios.
La situación tomó una dimensión judicial luego de que se presentaran dos denuncias relacionadas con el episodio. Una de ellas fue realizada por el padre del menor, quien es expareja de la mujer que había publicado las fotografías del festejo en Facebook. La presentación puso el foco especialmente en la exposición del niño y en las circunstancias que rodearon la publicación de las imágenes.
A partir de las denuncias realizadas, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación. Ahora deberán determinarse las circunstancias en las que fueron tomadas y difundidas las imágenes y si las conductas denunciadas pueden encuadrarse dentro de alguna figura prevista por la legislación argentina.
En este contexto, el caso volvió a poner en discusión la utilización pública de simbología nazi y las consecuencias que puede tener su exhibición o difusión. En la Argentina se encuentra vigente la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios, que establece sanciones frente a determinadas conductas vinculadas con la promoción o justificación de la discriminación y el odio racial o religioso.
Mientras avanza la investigación judicial, las imágenes del cumpleaños continúan generando repercusión y rechazo en las redes sociales. La Justicia deberá establecer ahora si existió una conducta que pueda ser considerada alcanzada por la normativa vigente y determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.
comentar