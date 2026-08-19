Escándalo en Misiones: festejó su cumpleaños con una torta con esvástica y un nene haciendo el saludo nazi

La situación tomó una dimensión judicial luego de que se presentaran dos denuncias relacionadas con el episodio. Una de ellas fue realizada por el padre del menor, quien es expareja de la mujer que había publicado las fotografías del festejo en Facebook. La presentación puso el foco especialmente en la exposición del niño y en las circunstancias que rodearon la publicación de las imágenes.

Intervención de la Justicia en Oberá

A partir de las denuncias realizadas, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación. Ahora deberán determinarse las circunstancias en las que fueron tomadas y difundidas las imágenes y si las conductas denunciadas pueden encuadrarse dentro de alguna figura prevista por la legislación argentina.

En este contexto, el caso volvió a poner en discusión la utilización pública de simbología nazi y las consecuencias que puede tener su exhibición o difusión. En la Argentina se encuentra vigente la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios, que establece sanciones frente a determinadas conductas vinculadas con la promoción o justificación de la discriminación y el odio racial o religioso.

Mientras avanza la investigación judicial, las imágenes del cumpleaños continúan generando repercusión y rechazo en las redes sociales. La Justicia deberá establecer ahora si existió una conducta que pueda ser considerada alcanzada por la normativa vigente y determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.