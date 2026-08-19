Caso Maradona: la junta médica analizó por error estudios de su padre creyendo que eran de Diego

El insólito hallazgo ocurrió durante una declaración pericial, cuando un abogado detectó que uno de los informes analizados pertenecía a Don Diego Maradona.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se descubriera que la junta médica habría analizado por error estudios correspondientes al padre del exfutbolista, Don Diego Maradona.
El llamativo episodio salió a la luz durante la audiencia de este martes, en medio de la declaración de uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica.
Fuentes del caso informaron que la situación es "un desastre para San Isidro y la Fiscalía", lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate.
"Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Dos Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa", explicaron.
Don Diego Maradona también había sido internado y atendido por Swiss Medical durante 2015 y contaba con diferentes estudios debido a los problemas de salud que atravesaba.
El interrogante que surge ahora dentro del proceso es determinar si aquella documentación fue utilizada por la junta médica para elaborar conclusiones vinculadas con el estado de salud y posterior muerte del astro argentino.
El hallazgo adquiere relevancia porque los especialistas habían analizado una importante cantidad de documentación médica para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Maradona.
“Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015”, explicó Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando.
El letrado fue todavía más contundente al referirse al episodio: “Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”.
La revelación ocurre mientras avanza el segundo juicio por la muerte de Maradona, un proceso que ya lleva más de 30 audiencias y que intenta determinar qué responsabilidad tuvieron los profesionales que estuvieron a cargo de su atención médica antes de su fallecimiento.
La junta médica tuvo un papel central durante la investigación, ya que sus conclusiones fueron utilizadas para analizar el estado de salud de Maradona y las circunstancias que rodearon su muerte.
El descubrimiento vuelve a poner bajo la lupa una investigación que desde el comienzo estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes y cuestionamientos sobre la atención que recibió Maradona durante sus últimos días.
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