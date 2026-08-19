Caso Maradona: la junta médica analizó por error estudios de su padre creyendo que eran de Diego

Don Diego Maradona también había sido internado y atendido por Swiss Medical durante 2015 y contaba con diferentes estudios debido a los problemas de salud que atravesaba.

El interrogante que surge ahora dentro del proceso es determinar si aquella documentación fue utilizada por la junta médica para elaborar conclusiones vinculadas con el estado de salud y posterior muerte del astro argentino.

El hallazgo adquiere relevancia porque los especialistas habían analizado una importante cantidad de documentación médica para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Maradona.

“Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015”, explicó Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando.

El letrado fue todavía más contundente al referirse al episodio: “Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”.

La revelación ocurre mientras avanza el segundo juicio por la muerte de Maradona, un proceso que ya lleva más de 30 audiencias y que intenta determinar qué responsabilidad tuvieron los profesionales que estuvieron a cargo de su atención médica antes de su fallecimiento.

La junta médica tuvo un papel central durante la investigación, ya que sus conclusiones fueron utilizadas para analizar el estado de salud de Maradona y las circunstancias que rodearon su muerte.

El descubrimiento vuelve a poner bajo la lupa una investigación que desde el comienzo estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes y cuestionamientos sobre la atención que recibió Maradona durante sus últimos días.