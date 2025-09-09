AMBA: 15 nuevas líneas de colectivos ya permiten pagar con cualquier medio

El Ministerio de Economía y Transporte informó que, desde este 9 de septiembre, las líneas nacionales 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193, junto con las provinciales 410 y 429, se suman a esta modalidad de pago.

Los pasajeros pueden utilizar:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto (Visa y Mastercard).

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a estas tarjetas.

Código QR generado desde el celular.

SUBE física o digital.

Para pagar, solo hay que acercar el medio de pago al validador o, en el caso del QR, apuntar el código frente al lector. El Ministerio aclaró que el valor del boleto se mantiene igual, sin importar el medio utilizado, y que quienes viajen con SUBE continuarán accediendo a beneficios sociales y descuentos por combinación de colectivos, trenes y subtes.

“La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros”, indicaron desde el organismo.