Amor en pantalla o en vivo: elegí tu plan para San Valentín

Un recorrido por películas románticas disponibles en plataformas de streaming para celebrar el 14 de febrero con plan tranquilo, en pareja o en soledad.
El 14 de febrero será sábado y muchas parejas eligen salir a cenar o viajar. Sin embargo, el plan de sillón, manta y algo para picar sigue siendo una de las opciones más elegidas. Para quienes prefieren celebrar el San Valentín sin moverse de casa, hay una oferta amplia de comedias románticas, dramas y clásicos que siguen vigentes.
Entre los títulos recientes aparece “Indomables” (2024), un drama ambientado en los años 50 que cruza amor, apuestas y secretos familiares. También se suma “Gente que conocemos en vacaciones” (2026), estrenada el 9 de enero de 2026, que plantea el vínculo entre dos amigos que empiezan a preguntarse si pueden ser algo más.
Para quienes prefieren historias probadas, “El diario de Noa” (2004) mantiene su lugar como relato de amor atravesado por el paso del tiempo. En la misma línea, “Antes del amanecer” (1995) propone un romance íntimo, centrado en la conversación y el encuentro casual.
Otra opción es “Orgullo y prejuicio” (2005), adaptación de la novela de Jane Austen, donde el vínculo entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy se construye entre diferencias sociales y malentendidos.
También se puede elegir “El paciente inglés” (1996), una historia atravesada por la guerra y los recuerdos, o “Love Actually” (2003), que muestra distintas formas de amar en una misma ciudad.
Risas, segundas oportunidades y amores jóvenes
En clave más liviana aparecen “Crazy, Stupid, Love” (2011) y “La proposición” (2009), dos comedias sobre relaciones que se transforman cuando todo parecía definido.
Para un tono juvenil, “10 Things I Hate About You” (1999) retoma a Shakespeare en versión adolescente, mientras que “Bridget Jones: Loca por él” (2025) muestra a un personaje que enfrenta la maternidad y las citas en la adultez.
La variedad permite elegir según el ánimo: historias intensas, relatos clásicos o comedias ligeras. La consigna es simple: armar el espacio, elegir la película y dejar que el cine haga el resto.
Para los amantes del teatro, las propuestas no se quedaron atrás. En ¡Sí, Mi Amor! – Stand Up de Pareja, el humor se centra en el amor real, con discusiones, malentendidos y situaciones cotidianas de las parejas, invitando a reír sin dramatizar. Durante la función se puede disfrutar de pizzas, empanadas, tequeños y opciones veganas o sin TACC, opcionales según cada gusto. Los protagonistas, Fernando Quintans y Marina “Maio” Tanzer, combinan experiencia y química en escena, haciendo que los monólogos y diálogos fluyan de manera natural. Presentada el 14 de febrero en el Stand Up Club, Paraná 1021, Recoleta, la obra ofrece una noche distinta para San Valentín, creando risas, recuerdos y conexión entre las parejas.
