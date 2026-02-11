Amor en pantalla o en vivo: elegí tu plan para San Valentín

Entre los títulos recientes aparece “Indomables” (2024), un drama ambientado en los años 50 que cruza amor, apuestas y secretos familiares. También se suma “Gente que conocemos en vacaciones” (2026), estrenada el 9 de enero de 2026, que plantea el vínculo entre dos amigos que empiezan a preguntarse si pueden ser algo más.

Clásicos que no fallan

Para quienes prefieren historias probadas, “El diario de Noa” (2004) mantiene su lugar como relato de amor atravesado por el paso del tiempo. En la misma línea, “Antes del amanecer” (1995) propone un romance íntimo, centrado en la conversación y el encuentro casual.

el-diario-noa-netflix El diario de Noa: Un amor que desafía el tiempo y las dificultades, para no olvidar jamás.

Otra opción es “Orgullo y prejuicio” (2005), adaptación de la novela de Jane Austen, donde el vínculo entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy se construye entre diferencias sociales y malentendidos.

También se puede elegir “El paciente inglés” (1996), una historia atravesada por la guerra y los recuerdos, o “Love Actually” (2003), que muestra distintas formas de amar en una misma ciudad.

Risas, segundas oportunidades y amores jóvenes

d6b5f230dad787b37a34674cd2f95ffe2dc0c07942d8c69e02bde1f15b661874 Orgullo y Prejuicio: Cuando el orgullo cede, el corazón encuentra su camino.

En clave más liviana aparecen “Crazy, Stupid, Love” (2011) y “La proposición” (2009), dos comedias sobre relaciones que se transforman cuando todo parecía definido.

Para un tono juvenil, “10 Things I Hate About You” (1999) retoma a Shakespeare en versión adolescente, mientras que “Bridget Jones: Loca por él” (2025) muestra a un personaje que enfrenta la maternidad y las citas en la adultez.

AAAABU1_q5rxYNkwOT8XkI6wpexzGazxLx2o_r6jt1x5wCe_8EemMA9OFmwD1cqO02EltE55Pjwm016LqPly-4doHXMoluhjhoP3ykLc 10 Things I Hate About You: Amor adolescente con risas, rebeldía y confesiones que nadie olvida.

La variedad permite elegir según el ánimo: historias intensas, relatos clásicos o comedias ligeras. La consigna es simple: armar el espacio, elegir la película y dejar que el cine haga el resto.

Humor, comida y risas

Embed - "Si, Mi Amor!" - Stand Up de Pareja, en Stand Up Club, Paraná 1021.

Para los amantes del teatro, las propuestas no se quedaron atrás. En ¡Sí, Mi Amor! – Stand Up de Pareja, el humor se centra en el amor real, con discusiones, malentendidos y situaciones cotidianas de las parejas, invitando a reír sin dramatizar. Durante la función se puede disfrutar de pizzas, empanadas, tequeños y opciones veganas o sin TACC, opcionales según cada gusto. Los protagonistas, Fernando Quintans y Marina “Maio” Tanzer, combinan experiencia y química en escena, haciendo que los monólogos y diálogos fluyan de manera natural. Presentada el 14 de febrero en el Stand Up Club, Paraná 1021, Recoleta, la obra ofrece una noche distinta para San Valentín, creando risas, recuerdos y conexión entre las parejas.