Medusas en Mar del Plata: por el mar caliente aumentan las picaduras y alertan a turistas

Desde el sector señalaron que se trata de un episodio habitual durante el verano, aunque este año la mayor temperatura del mar favorece su reproducción y acercamiento a la costa. Las medusas no atacan: son arrastradas por las corrientes y el viento, pero el contacto con sus tentáculos puede provocar ardor intenso, enrojecimiento, picazón y sensación de quemadura.

Una medusa gigante apareció en Los Acantilados y fue reportada por vecinos; especialistas vinculan el fenómeno al agua más cálida.

Especialistas explican que los veranos con el agua por encima del promedio incrementan la probabilidad de encuentros con estos organismos, sobre todo en jornadas con poco oleaje. Además, se reportó la aparición de una medusa de gran tamaño en la zona de Los Acantilados, lo que generó preocupación entre quienes frecuentan las playas del sur de la ciudad.

Ante una picadura, los guardavidas recomiendan salir del agua de inmediato, no frotar la zona afectada y lavar con agua de mar (nunca dulce). También aconsejan aplicar vinagre si se dispone y colocar frío local. En caso de dolor persistente, se debe consultar a un profesional de la salud para evaluar el uso de cremas con corticoides o antihistamínicos. Si aparecen síntomas como dificultad para respirar o inflamación excesiva, es fundamental acudir sin demora a un centro médico.

Aunque es difícil evitar por completo las picaduras, se sugiere prestar atención a los avisos en la playa, no tocar medusas —incluso si parecen muertas— y evitar ingresar al mar cuando se observan ejemplares en la orilla. La consigna es clara: informarse, prevenir y actuar rápido para disfrutar del mar sin sobresaltos.