Del bodegón al hotel cinco estrellas: cuánto cuesta celebrar San Valentín

En barrios como Palermo, Chacarita y Villa Crespo, hay propuestas intermedias. En "Silvino", el chef Gaspar Natiello diseñó un menú de tres pasos por $100.000 para dos personas. En "A Dónde", el esquema es de cuatro pasos por $60.000 por persona. Para Hierro Bodegón y Las Violetas, este último un bar notable de Almagro, también ofrecen opciones de tres tiempos en torno a los $60.000 por persona, con vino incluido.

Experiencias y precios

Para quienes buscan algo distinto, el restaurante del Museo Evita, en una casona de 1923 en Palermo, propone cena con brindis por $58.000 por persona.

crudo_-barra Crudo, un restaurante que combina la frescura del Mar Argentino con las técnicas japonesas.

En el segmento más alto, "Roux", en Recoleta, presenta un menú especial por $125.000 por persona. Cantina, en el hotel Melia Casa Lucía, en Retiro, alcanza los $250.000 por pareja con experiencia completa y opciones vegetarianas.

Clásicos y cocina internacional

También hay alternativas de cocina peruana en "La Mar", italiana en "Cucina Carmela" y francesa en "Santé Brasserie", en Puerto Madero, con precios que van desde los $75.000 por persona o $160.000 por pareja según el formato.

Corriendo a la zona norte del Gran Buenos Aires, "Crudo", en Pilar, ofrece 14 pasos de sushi en barra por $90.000 por persona, con maridaje.

mostrador-santa-teresita-abrio-en-olivos-frente-SAJFRLQOVVA4ZPFG237R3VVE4Q Mostrador Santa Teresita, en el Puerto de Olivos, ofrece una cena especial por el Día de San Valentín con menú de pasos, copa de vino y brindis frente al río.

En Olivos, Mostrador Santa Teresita, del chef Fernando Trocca, propone cena con vista al río por $48.000 por persona.

La recomendación general de los locales es reservar con anticipación, ya que varios trabajan con turnos limitados y cupos reducidos. El 14 de febrero concentra alta demanda y la mayoría solicita seña previa.