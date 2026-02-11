Del bodegón al hotel cinco estrellas: cuánto cuesta celebrar San Valentín

Restaurantes porteños lanzan menús especiales para este "Día de los enamorados". Hay opciones desde $48.000 por persona hasta propuestas premium de $250.000 por pareja.
El Día de San Valentín vuelve a mover las reservas en la Ciudad de Buenos Aires, y este 14 de febrero tiene la ventaja para clientes y comerciantes de ser sábado, por lo que la mayoría de los locales gastronómicos ofrecerá un menú cerrado, con entrada, principal, postre y bebida incluida con valores que parten de los $45.000 por persona y pueden superar los $250.000 por pareja, según la experiencia y el lugar.
En barrios como Palermo, Chacarita y Villa Crespo, hay propuestas intermedias. En "Silvino", el chef Gaspar Natiello diseñó un menú de tres pasos por $100.000 para dos personas. En "A Dónde", el esquema es de cuatro pasos por $60.000 por persona. Para Hierro Bodegón y Las Violetas, este último un bar notable de Almagro, también ofrecen opciones de tres tiempos en torno a los $60.000 por persona, con vino incluido.
Para quienes buscan algo distinto, el restaurante del Museo Evita, en una casona de 1923 en Palermo, propone cena con brindis por $58.000 por persona.
En el segmento más alto, "Roux", en Recoleta, presenta un menú especial por $125.000 por persona. Cantina, en el hotel Melia Casa Lucía, en Retiro, alcanza los $250.000 por pareja con experiencia completa y opciones vegetarianas.
También hay alternativas de cocina peruana en "La Mar", italiana en "Cucina Carmela" y francesa en "Santé Brasserie", en Puerto Madero, con precios que van desde los $75.000 por persona o $160.000 por pareja según el formato.
Corriendo a la zona norte del Gran Buenos Aires, "Crudo", en Pilar, ofrece 14 pasos de sushi en barra por $90.000 por persona, con maridaje.
En Olivos, Mostrador Santa Teresita, del chef Fernando Trocca, propone cena con vista al río por $48.000 por persona.
La recomendación general de los locales es reservar con anticipación, ya que varios trabajan con turnos limitados y cupos reducidos. El 14 de febrero concentra alta demanda y la mayoría solicita seña previa.
