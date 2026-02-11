General |

Del bodegón al hotel cinco estrellas: cuánto cuesta celebrar San Valentín

Restaurantes porteños lanzan menús especiales para este "Día de los enamorados". Hay opciones desde $48.000 por persona hasta propuestas premium de $250.000 por pareja.

El Día de San Valentín vuelve a mover las reservas en la Ciudad de Buenos Aires, y este 14 de febrero tiene la ventaja para clientes y comerciantes de ser sábado, por lo que la mayoría de los locales gastronómicos ofrecerá un menú cerrado, con entrada, principal, postre y bebida incluida con valores que parten de los $45.000 por persona y pueden superar los $250.000 por pareja, según la experiencia y el lugar.

En barrios como Palermo, Chacarita y Villa Crespo, hay propuestas intermedias. En "Silvino", el chef Gaspar Natiello diseñó un menú de tres pasos por $100.000 para dos personas. En "A Dónde", el esquema es de cuatro pasos por $60.000 por persona. Para Hierro Bodegón y Las Violetas, este último un bar notable de Almagro, también ofrecen opciones de tres tiempos en torno a los $60.000 por persona, con vino incluido.

Experiencias y precios

Para quienes buscan algo distinto, el restaurante del Museo Evita, en una casona de 1923 en Palermo, propone cena con brindis por $58.000 por persona.

crudo_-barra
Crudo, un restaurante que combina la frescura del Mar Argentino con las técnicas japonesas.

Crudo, un restaurante que combina la frescura del Mar Argentino con las técnicas japonesas.

En el segmento más alto, "Roux", en Recoleta, presenta un menú especial por $125.000 por persona. Cantina, en el hotel Melia Casa Lucía, en Retiro, alcanza los $250.000 por pareja con experiencia completa y opciones vegetarianas.

ADEMÁS: Medusas en Mar del Plata: por el mar caliente aumentan las picaduras y alertan a turistas

Clásicos y cocina internacional

También hay alternativas de cocina peruana en "La Mar", italiana en "Cucina Carmela" y francesa en "Santé Brasserie", en Puerto Madero, con precios que van desde los $75.000 por persona o $160.000 por pareja según el formato.

Corriendo a la zona norte del Gran Buenos Aires, "Crudo", en Pilar, ofrece 14 pasos de sushi en barra por $90.000 por persona, con maridaje.

mostrador-santa-teresita-abrio-en-olivos-frente-SAJFRLQOVVA4ZPFG237R3VVE4Q
Mostrador Santa Teresita, en el Puerto de Olivos, ofrece una cena especial por el Día de San Valentín con menú de pasos, copa de vino y brindis frente al río.

Mostrador Santa Teresita, en el Puerto de Olivos, ofrece una cena especial por el Día de San Valentín con menú de pasos, copa de vino y brindis frente al río.

En Olivos, Mostrador Santa Teresita, del chef Fernando Trocca, propone cena con vista al río por $48.000 por persona.

La recomendación general de los locales es reservar con anticipación, ya que varios trabajan con turnos limitados y cupos reducidos. El 14 de febrero concentra alta demanda y la mayoría solicita seña previa.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados