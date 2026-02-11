General |

¿En qué nivel de vacunación está la Argentina frente al avance del sarampión?

Un informe de la OPS ubicó a la Argentina con coberturas insuficientes contra el sarampión. La advertencia llega tras el fuerte aumento de casos en la región y antes del Mundial 2026.

La Argentina aparece con desempeño regular en un semáforo regional que mide la cobertura de vacunación contra el sarampión, según datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El informe se conoció junto con una alerta epidemiológica por el aumento sostenido de casos en la región durante 2025 y el inicio de 2026.

En ese período, el país confirmó 36 casos de sarampión. Parte de los contagios estuvo vinculada a viajeros y otros no tuvieron una fuente identificada. La OPS señaló que la baja cobertura de vacunas facilita la reaparición de brotes y pidió reforzar la inmunización y la vigilancia sanitaria en todos los niveles del Estado.

Fiebre y manchas en la piel son señales de consulta médica ante la sospecha de sarampión.

Durante 2025, América registró casi 15.000 casos confirmados, una cifra 32 veces mayor que la de 2024. En ese escenario, el semáforo regional ubicó a la Argentina con luz naranja para la primera dosis y roja para la segunda, lo que refleja dificultades para alcanzar los niveles recomendados.

La Argentina figura con cobertura regular en el último semáforo regional de vacunación.

Qué muestran los números

La primera dosis de la vacuna triple viral alcanzó al 84% de los niños al año de vida, por debajo del 95% recomendado. En la segunda dosis, la cobertura cayó al 46%. Según la OPS, estos porcentajes dejan a una parte importante de la población expuesta si el virus vuelve a circular.

Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplica entre los 15 y 18 meses, y ya no a los cinco años. El Ministerio de Salud explicó que el objetivo es lograr una protección más temprana y efectiva.

La OPS alertó que la alta movilidad por la Copa Mundial de Fútbol 2026 aumenta el riesgo de importación de casos. Por eso recomendó completar los esquemas de vacunación y consultar ante fiebre y erupciones en la piel.

