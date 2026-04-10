ANMAT dio de baja las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

Captura de pantalla 2026-04-10 102330 Inspecciones y pruebas regulatorias detectaron fallas graves en la calidad de medicamentos producidos por HLB Pharma y Ramallo.

En los considerandos, la ANMAT también señaló que las empresas no cuentan con director técnico responsable, no presentaron planes de adecuación ni recurrieron sanciones previas. Además, se detectaron deficiencias críticas en procesos productivos, control de calidad, documentación y trazabilidad, junto con la existencia de medicamentos sin registro y lotes elaborados sin validación.

La disposición establece en su artículo 1° la baja de las habilitaciones, mientras que en el artículo 2° ordena reinscribir automáticamente los certificados al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una manda judicial. De esta manera, los productos no se eliminan, sino que quedan preservados como evidencia dentro de la causa penal.

El organismo indicó además que cualquier institución que posea productos alcanzados por las medidas deberá garantizar su trazabilidad, retiro o disposición final segura, con el fin de evitar su circulación y minimizar riesgos sanitarios.

El texto oficial recuerda que la inhibición original fue dictada en mayo de 2025, tras verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo, lo que derivó finalmente en la revocación total de sus permisos.