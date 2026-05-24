Conmoción en San Vicente: una camioneta chocó a un auto y murieron cinco personas

Las víctimas viajaban en un Peugeot 207 que fue impactado desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok a la altura del kilómetro 53. El conductor del vehículo de mayor porte fue aprehendido y la causa quedó caratulada de manera preventiva como homicidio culposo.
Cinco personas, entre ellas dos menores, murieron este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente. El siniestro se produjo luego de que una camioneta Volkswagen Amarok embistiera desde atrás a un automóvil Peugeot 207 que circulaba en el mismo sentido.
El hecho ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta, sobre la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. Por causas que todavía son materia de investigación judicial, el vehículo de mayor porte impactó por alcance contra el automóvil compacto, provocando un choque de extrema violencia.
Según informaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años con domicilio en Quilmes. A raíz del impacto, las cinco personas que se desplazaban en el Peugeot fallecieron en el acto.
Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica, quien conducía el automóvil; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; otro hombre mayor de edad cuya identidad aún no había podido establecerse, y dos menores de edad cuyos datos permanecen bajo reserva.
Tras el llamado de emergencia, al lugar acudieron ambulancias de alta complejidad, efectivos del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento de los ocupantes del vehículo.
La investigación quedó a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 descentralizada de San Vicente, la fiscal Castro, quien ordenó la inmediata aprehensión del conductor de la Amarok. El joven fue trasladado bajo custodia policial a un centro de salud local para recibir asistencia médica y ser sometido a las pericias correspondientes.
De acuerdo con el parte oficial firmado por autoridades de Seguridad Vial bonaerense, el expediente fue caratulado preventivamente como "homicidio culposo", mientras avanzan las tareas para determinar las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia.
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