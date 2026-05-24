Conmoción en San Vicente: una camioneta chocó a un auto y murieron cinco personas

Tras el llamado de emergencia, al lugar acudieron ambulancias de alta complejidad, efectivos del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento de los ocupantes del vehículo.

La investigación quedó a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 descentralizada de San Vicente, la fiscal Castro, quien ordenó la inmediata aprehensión del conductor de la Amarok. El joven fue trasladado bajo custodia policial a un centro de salud local para recibir asistencia médica y ser sometido a las pericias correspondientes.

De acuerdo con el parte oficial firmado por autoridades de Seguridad Vial bonaerense, el expediente fue caratulado preventivamente como "homicidio culposo", mientras avanzan las tareas para determinar las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia.