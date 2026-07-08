ARA San Juan: condenan a un ex capitán de la Armada y absuelven a otros oficiales

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso por el hundimiento del submarino. Los fundamentos del fallo se conocerán el mes próximo.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excapitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. En el mismo fallo, absolvió al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Hugo Correa. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 21 de agosto.
Villamide fue hallado culpable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A pesar de la condena, no cumplirá una pena de prisión efectiva.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que, tras la avería reportada por el submarino el 15 de noviembre de 2017, no se adoptaron las medidas de seguridad previstas. Entre ellas, señaló que no se ordenó continuar la navegación en superficie ni se convocó de inmediato a especialistas para evaluar la situación.
Antes de conocerse el veredicto, Villamide rechazó las acusaciones y aseguró que nunca le explicaron cuál había sido su responsabilidad en el naufragio. También afirmó que el proceso judicial apuntó contra la Armada y cuestionó los reglamentos que rigen el comando de las operaciones navales. “No entiendo por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”. Sostuvo que: “Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”.
Los otros tres acusados también defendieron su actuación durante sus últimas palabras. López Mazzeo sostuvo que la acusación "se apoyó en inferencias y no en pruebas concretas", mientras que Correa aseguró que "siempre actuó convencido de cumplir correctamente con sus obligaciones". Alonso, por su parte, afirmó que durante todo el proceso declaró conforme a los hechos y a las responsabilidades que le correspondieron.
El hundimiento del ARA San Juan fue una de las tragedia recientes que sacudió al pais. El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes mientras cumplía una misión de patrullaje en el Atlántico Sur.
La embarcación había partido de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y el 15 de noviembre reportó una avería que derivó en la pérdida de contacto. Un año después, el casco fue hallado a unos 907 metros de profundidad, donde se confirmó que había sufrido una implosión.
Durante la investigación, la fiscalía sostuvo que el hundimiento no fue un hecho imprevisible, sino una tragedia que pudo evitarse. En ese marco, expuso presuntas fallas en la respuesta ante la emergencia y cuestionó las decisiones adoptadas por la cadena de mando.
La instrucción también incorporó informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Inspección General de la Armada que advertían sobre problemas de mantenimiento. Entre las observaciones figuraban el deterioro de las baterías y la falta de ingreso del submarino a dique seco, situaciones que, según la acusación, no fueron corregidas antes de la misión.
Con el veredicto ya dictado, la causa entra en una nueva etapa a la espera de los fundamentos del fallo, que el tribunal dará a conocer el 21 de agosto y que permitirán conocer los argumentos detrás de la condena a Villamide y de las absoluciones del resto de los acusados.
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