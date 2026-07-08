ARA San Juan: condenan a un ex capitán de la Armada y absuelven a otros oficiales

Los otros tres acusados también defendieron su actuación durante sus últimas palabras. López Mazzeo sostuvo que la acusación "se apoyó en inferencias y no en pruebas concretas", mientras que Correa aseguró que "siempre actuó convencido de cumplir correctamente con sus obligaciones". Alonso, por su parte, afirmó que durante todo el proceso declaró conforme a los hechos y a las responsabilidades que le correspondieron.

El caso ARA San Juan

El hundimiento del ARA San Juan fue una de las tragedia recientes que sacudió al pais. El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes mientras cumplía una misión de patrullaje en el Atlántico Sur.

La embarcación había partido de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y el 15 de noviembre reportó una avería que derivó en la pérdida de contacto. Un año después, el casco fue hallado a unos 907 metros de profundidad, donde se confirmó que había sufrido una implosión.

Durante la investigación, la fiscalía sostuvo que el hundimiento no fue un hecho imprevisible, sino una tragedia que pudo evitarse. En ese marco, expuso presuntas fallas en la respuesta ante la emergencia y cuestionó las decisiones adoptadas por la cadena de mando.

La instrucción también incorporó informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Inspección General de la Armada que advertían sobre problemas de mantenimiento. Entre las observaciones figuraban el deterioro de las baterías y la falta de ingreso del submarino a dique seco, situaciones que, según la acusación, no fueron corregidas antes de la misión.

Con el veredicto ya dictado, la causa entra en una nueva etapa a la espera de los fundamentos del fallo, que el tribunal dará a conocer el 21 de agosto y que permitirán conocer los argumentos detrás de la condena a Villamide y de las absoluciones del resto de los acusados.