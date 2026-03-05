Arrestan a Britney Spears por conducir alcoholizada

De acuerdo con registros oficiales, la detención se produjo cerca de las 21:30 del miércoles., cuando la ex estrella del Pop fue sometida a un control de alcoholemía por la Patrulla de Carreteras, que la trasladadó a a una cárcel durante la madrugada del jueves, alrededor de las 3:00.,

britney-spears1 Según estimaciones del mercado, el acuerdo podría alcanzar los 200 millones de dólares, reflejando el valor acumulado por su trayectoria en la industria del pop internacional.

En libertad hasta que decida la Justicia

Tras el arresto, Spears quedó en libertad bajo el sistema conocido como “citación y liberación”, una modalidad que permite que la persona abandone la dependencia policial mientras queda pendiente la instancia judicial.

La audiencia ya tiene fecha: la cantante deberá presentarse ante la Justicia el 4 de mayo, cuando se analizará la situación vinculada a la infracción.

Poco después de recuperar la libertad, la cuenta de Instagram de la artista fue eliminada. No hubo confirmación oficial sobre los motivos ni sobre si el perfil volverá a activarse.

En 2021, la Justicia del condado de Los Ángeles dio por terminada la tutela legal que durante 13 años había regulado decisiones personales y económicas de la cantante. Además, durante el último mes trascendió que Spears vendió su catálogo musical y otros derechos relacionados con su carrera por alrededor de US$ 200 millones.