Tom Hanks presentará una serie sobre la Segunda Guerra Mundial: Todos los detalles

La super producción que estrenará el 25 de mayo por HISTORY Channel con tres episodios consecutivos, como parte de las 20 entregas que tendrá este documental, que propone revisar el conflicto desde una perspectiva contemporánea. La serie reúne imágenes de archivo, relatos históricos y reconstrucciones narrativas que buscan explicar cómo la guerra transformó el mundo.

Embed - "LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS" - TRAILER OFICIAL SUBTITULADO HISTORY

La producción cuenta con la participación de Tom Hanks como narrador y productor ejecutivo, junto al productor Gary Goetzman y el historiador Jon Meacham, ganador del Premio Pulitzer.

El recorrido histórico comienza con la invasión de Alemania a Polonia en 1939 y avanza hasta el final del conflicto en 1945, incluyendo el surgimiento de la era atómica, combinando las acciones y decisiones de líderes clave en tiempos de guerra —entre ellos Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Erwin Rommel, Joseph Stalin, Hideki Tojo y Adolf Hitler.

A lo largo de la serie se analizan las batallas más conocidas de la guerra, como Stalingrado y Normandía, además de los enfrentamientos en el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico.

También se incluyen historias de soldados y civiles en distintos países, junto con el impacto del Holocausto, la resistencia en territorios ocupados y las operaciones de espionaje y criptografía.

La serie fue producida por Nutopia y A+E Factual Studios para HISTORY Channel y se distribuirá en todo el mundo, doblada en 40 idiomas.

Además, el canal trabajó junto al The National WWII Museum, en Estados Unidos, para sumar el asesoramiento de especialistas y desarrollar contenidos educativos.

El estreno se integra a la iniciativa “HISTORY Honors 250”, un programa que conmemora el 250° aniversario de la fundación de Estados Unidos, previsto para julio de este año.