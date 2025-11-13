El canciller Pablo Quirno se reunió con el secretario de Estado de EEUU

Ambos funcionarios posaron para la foto oficial de rigor y se estrecharon la mano en señal de haber sellado un acuerdo comercial entre ambos gobiernos.

En medio de la cumbre, la Casa Blanca hizo oficial el anuncio de un amplio acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos que incluye eliminación de aranceles, apertura de mercados, regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en materia laboral, ambiental y digital, con impacto en exportaciones e inversiones bilaterales.

Celebración del acuerdo bilateral

“Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, publicó el Canciller en sus redes sociales.

Y agregó: “Un especial reconocimiento a nuestros equipos de Cancillería, Ministerio de Economía y Ministerio de Desregulación que trabajaron constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses y un agradecimiento al Presidente por su constante apoyo y convicción para llegar a este Acuerdo y a nuestra contraparte en Estados Unidos lideradas por Jamieson Greer y equipo”.

Fue la última actividad oficial de Quirno antes de regresar a Buenos Aires, tras 40 horas de ajetreada agenda en Washington. El canciller arribó a DC en la mañana de este miércoles y completó una intensa actividad que incluyó una reunión con Jamieson Greer -titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, USTR- e importantes inversores con fuertes intereses en Argentina.

El canciller llegó al USTR acompañado por Oxenford, Luis María Kreckler, -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, y Pablo Lavigne -secretario de Coordinación de Producción-, que estuvieron muy activos al momento de redactar el framework del acuerdo bilateral.