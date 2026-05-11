Atacó a una foca en peligro de extinción y terminó enfrentado por vecinos

El agresor
Un hombre atacó a una foca monje hawaiana, una especie en peligro de extinción, en una playa de Lahaina, Hawái, Estados Unidos, en un episodio que fue grabado por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó una fuerte reacción por parte de vecinos y usuarios.
En las imágenes se observa cómo el hombre arroja una roca de gran tamaño contra el animal, identificado por la comunidad local como “Lani”, una foca conocida en la zona desde hace siete años., el ejemplar cuenta con un rastreador federal utilizado para monitorear y proteger a la especie.
La repercusión del caso creció todavía más cuando comenzó a circular un segundo video en el que un residente enfrenta al agresor y lo golpea, aparentemente impulsado por la bronca que provocó el ataque al animal.
La foca monje hawaiana es una de las especies marinas más amenazadas del planeta y está protegida por leyes federales de Estados Unidos. Organizaciones ambientales y autoridades locales remarcaron la importancia de preservar a estos animales y evitar cualquier tipo de contacto o agresión.
El senador estadounidense por Hawái, Brian Schatz, cuestionó duramente el episodio y aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de concientización ambiental.
“Es simplemente repugnante. Hemos hecho un excelente trabajo educando a la gente sobre la protección de nuestros mamíferos marinos, tortugas, focas y otros animales, pero esto demuestra que aún nos queda mucho por hacer”, expresó.
Las autoridades federales analizan ahora las imágenes difundidas para determinar posibles sanciones contra el agresor.
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