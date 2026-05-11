Atacó a una foca en peligro de extinción y terminó enfrentado por vecinos

La foca monje hawaiana es una de las especies marinas más amenazadas del planeta y está protegida por leyes federales de Estados Unidos. Organizaciones ambientales y autoridades locales remarcaron la importancia de preservar a estos animales y evitar cualquier tipo de contacto o agresión.

Indignación en la comunidad

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El senador estadounidense por Hawái, Brian Schatz, cuestionó duramente el episodio y aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de concientización ambiental.

“Es simplemente repugnante. Hemos hecho un excelente trabajo educando a la gente sobre la protección de nuestros mamíferos marinos, tortugas, focas y otros animales, pero esto demuestra que aún nos queda mucho por hacer”, expresó.

Las autoridades federales analizan ahora las imágenes difundidas para determinar posibles sanciones contra el agresor.