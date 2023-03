"Atrévete a vivir en plenitud", nuevo libro de Antonio Las Heras

Ofrece métodos, técnicas y reflexiones simples y concretas – al alcance de cualquiera que se lo proponga, sin necesidad de estudios previos ni conocimiento especial alguno – mediante las cuales es posible iniciar el sendero de vida que conduce a la plenitud.

Entendiendo por tal la concreción de los deseos positivos de vida, el sentimiento de bienestar y la serenidad necesaria para resolver de manera adecuada los problemas, imprevistos, adversidades y dificultades que la existencia cotidiana depara.

Una obra apasionante y práctica

Algunos títulos de los capítulos -breves y precisos- que componen “Atrévete a vivir en plenitud” son: Sepa cómo darse permiso para una vida mejor. Cómo vivir con inestabilidad e incertidumbre. Actitudes para una vida satisfactoria. Por qué triunfa la gente que triunfa. Sobre la naturaleza de los sueños. Cuál es el momento más oscuro de la noche. Fácil, barato y si fuera posible gratis… Siempre se hizo así. ¿Existen la buena y la mala suerte? El miedo no paraliza. El poder sanador de nuestros pensamientos. La imaginación crea la realidad. Los mecanismos ocultos de la mente humana. No hay mal que por bien no venga. ¿Por qué actuamos cómo lo hacemos? Yo soy así. ¿Seguro que es así? A tener en cuenta para lograr una vida en plenitud. El saber interior que guía nuestra vida. Esa ilusoria “zona de confort.” El poder curativo de la oración. La importancia de no dejar pasar las oportunidades. Fórmulas para enfrentar a los vaivenes del siglo XXI Sepa cómo concretar sus deseos positivos de vida. ¿Por qué postergamos? Formas de prepararse para enfrentar los sentimientos negativos. Nada que un humano imagine es imposible.

Un autor de best sellers

Antonio Las Heras ya ha sorprendido con otros útiles textos de esta índole, como lo fue su best seller “Permiso para una vida mejor” que alcanzó 25.000 ejemplares vendidos.

Pero, en este nuevo libro, claramente se enfoca en las necesidades que tiene la persona hoy – ya avanzado el siglo XXI – en que nuevas situaciones han surgido y el mundo cambia de manera permanente.

Las Heras es doctor en Psicología Social y magíster en Psicoanálisis, parapsicólogo, historiador, filósofo y escritor. Dirige uno de los institutos de la Sociedad Científica Argentina, la entidad de ciencias más antigua de América Latina y ha sido distinguido con numerosos premios. Recientemente, ADEPA – la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina – le otorgó el Premio Mención Especial en Periodismo Científico.

