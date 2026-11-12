Avanzan las obras de asfalto y seguridad para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires

El regreso de la Fórmula 1, en etapa de conversaciones

Uno de los principales objetivos del proyecto es que Buenos Aires vuelva a integrar el calendario internacional de la Fórmula 1. En ese marco, Macri presentó el viernes anterior al presidente y CEO de la categoría, el italiano Stefano Domenicali, una propuesta para que la Ciudad vuelva a ser sede de un Gran Premio.

El encuentro se realizó en el circuito de Interlagos, en San Pablo, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil. Según explicó Turnes, la reunión permitió avanzar en las conversaciones y comenzar a evaluar un posible horizonte para concretar el proyecto.

Jorge Macri recorrió las obras del Autódromo junto a funcionarios del área de Deportes y representantes de AUSA.

"Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto", señaló el funcionario.

Entre los puntos conversados figura la posibilidad de reservar una fecha en el calendario y establecer un contrato por cinco años. Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para una eventual carrera en Buenos Aires.

Macri también destacó el impacto económico que genera la Fórmula 1 en las ciudades que reciben la competencia. Según indicó, el movimiento asociado a un Gran Premio puede representar entre 450 y 750 millones de dólares durante una semana, de acuerdo con los ejemplos internacionales que mencionó.

Cuándo estarán terminadas las obras

El cronograma oficial establece tres etapas principales para los próximos meses. En enero de 2027 está prevista la finalización del edificio de boxes; en febrero, la conclusión del asfaltado de la pista; y en marzo, la terminación del túnel de acceso al paddock y los trabajos de pintura del circuito.

El asfaltado comenzó en octubre y contempla la colocación de tres capas. Para acelerar las tareas, trabajan simultáneamente tres grupos de operarios, con un despliegue de 12 equipos de gran porte, entre camiones de transporte de asfalto caliente, pavimentadoras y rodillos.

La recta opuesta y los sectores correspondientes a las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya cuentan con la primera capa de pavimento. Además, se incorporó el sistema tecnológico SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

En materia de seguridad, se instalaron 1.700 metros de Debris Fence, un sistema de protección destinado a contener elementos que puedan desprenderse durante una competencia. De ese total, los primeros 350 metros ya fueron certificados dentro del proceso de homologación. También continúa la colocación de barreras Flexbeam de triple hoja.

Un túnel de 400 metros y nuevas instalaciones

Otra de las intervenciones centrales es la construcción de un paso bajo nivel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. El túnel tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, permitirá la circulación vehicular en ambos sentidos e incluirá una pasarela peatonal accesible. Su altura libre será de 4,60 metros.

La excavación ya finalizó y para la estructura se utilizaron más de 7.500 metros cúbicos de hormigón. Además, se removieron alrededor de 25.000 metros cúbicos de tierra. La conexión pasará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1.

El nuevo paso bajo nivel tendrá unos 400 metros y conectará el acceso de avenida Roca con el paddock.

En paralelo, las obras hidráulicas de la pista están próximas a finalizar, mientras que el terraplén correspondiente a la horquilla de Fórmula 1 registra un avance superior al 60%. También se habilitó un turno nocturno de trabajo para compensar eventuales demoras por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

El MotoGP será la primera gran prueba internacional

Antes de una eventual vuelta de la Fórmula 1, el Autódromo tendrá otro desafío internacional: el regreso del MotoGP a Buenos Aires después de 28 años. La competencia se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027 y corresponderá a la cuarta fecha de la temporada. Las entradas ya se encuentran a la venta.

El trazado previsto para el motociclismo tendrá 4,3 kilómetros de extensión, 14 curvas, nueve a la derecha y cinco a la izquierda, y rectas de 740 metros. La velocidad máxima estimada superará los 330 kilómetros por hora, con un promedio de 185 kilómetros por hora.

Para la Fórmula 1, en cambio, se proyecta una configuración de 4,87 kilómetros y 15 curvas, con una velocidad máxima superior a los 340 kilómetros por hora y un promedio estimado de 240 kilómetros por hora.

OK La renovación no se limita a la pista. AUSA tiene en proceso licitatorio nuevas intervenciones para modernizar el predio. Entre ellas figura el reemplazo del actual alambrado perimetral por un cerramiento rígido de hormigón, con sectores premoldeados permeables y otros construidos con bloques.

El plan también contempla renovar los accesos existentes e incorporar dos nuevos ingresos: uno sobre avenida 27 de Febrero, a la altura del talud, y otro sobre avenida Roca al 5.900.

Además, se encuentran en marcha licitaciones para renovar los sanitarios y poner en valor las tribunas existentes.