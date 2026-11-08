La autocrítica de Colapinto sobre el GP de Brasil: "Fue la peor largada del año"

El piloto argentino expresó su frustración después de finalizar 13° en el circuito de Interlagos de la Fórmula 1.
Tras finalizar 13° en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto expresó su frustración por la floja largada y rescató otros aspectos de su actuación en el circuito de Interlagos. “Hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, pero me trabaron mucho (Charles) Leclerc y (Alex) Albon”, empezó su análisis.
“Fue una carrera dura, con circunstancias complicadas en la pista, hicimos lo que pudimos. Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude”, destacó el argentino. Pero lamentó: “Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip (agarre) ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”.
“Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con (neumáticos) intermedios”, agregó pensando en el futuro.
Y concluyó: “Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...”. El argentino se fue sin puntos de Brasil. Tampoco sumó su compañero, el francés Pierre Gasly, que quedó 14°. Volverán a correr dentro de dos semanas en el Gran Premio de Las Vegas.
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