La autocrítica de Colapinto sobre el GP de Brasil: "Fue la peor largada del año"

“Fue una carrera dura, con circunstancias complicadas en la pista, hicimos lo que pudimos. Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude”, destacó el argentino. Pero lamentó: “Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip (agarre) ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”.