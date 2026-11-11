La maniobra de Colapinto bajo la lluvia que se volvió viral en la Fórmula 1

Con ese objetivo, el bonaerense asumió el riesgo y llevó el auto al límite durante el tramo previo a los boxes. Tuvo que corregir en las curvas y las rectas para mantener el control sobre el asfalto mojado, hasta que encontró el espacio para superar al francés en la penúltima curva. De esa manera, ganó el duelo interno con su compañero y consiguió terminar por delante de él en la carrera, cruzando la meta en el puesto 13, mientras que Gasly finalizó 14°.