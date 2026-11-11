La maniobra de Colapinto bajo la lluvia que se volvió viral en la Fórmula 1

El piloto argentino aprovechó que Gasly estaba delante para buscar una ventaja antes de la doble parada en boxes y lo superó con neumáticos de seco sobre el asfalto mojado.
Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más destacadas del Gran Premio de Brasil y recibió el reconocimiento de la propia Fórmula 1. Bajo la lluvia y con neumáticos de piso seco, el piloto argentino fue a fondo, controló el auto en condiciones complicadas y consiguió superar a su compañero Pierre Gasly en la penúltima curva. La acción no apareció en la transmisión oficial, pero se viralizó en las redes sociales y llamó la atención de la Máxima, que compartió las imágenes en su cuenta oficial.
La maniobra se produjo cuando la lluvia comenzó a complicar a los pilotos, que todavía utilizaban neumáticos lisos. Ante el deterioro de las condiciones de pista, la mayoría optó por reducir el ritmo y dirigirse a los boxes para colocar gomas intermedias. Colapinto, en cambio, decidió acelerar mientras tenía a Gasly por delante, cuando ambos debían ingresar para cambiar los neumáticos y el orden de llegada podía resultar determinante: quien llegara primero tendría prioridad para detenerse y salir beneficiado en la doble parada.
Con ese objetivo, el bonaerense asumió el riesgo y llevó el auto al límite durante el tramo previo a los boxes. Tuvo que corregir en las curvas y las rectas para mantener el control sobre el asfalto mojado, hasta que encontró el espacio para superar al francés en la penúltima curva. De esa manera, ganó el duelo interno con su compañero y consiguió terminar por delante de él en la carrera, cruzando la meta en el puesto 13, mientras que Gasly finalizó 14°.
La acción generó repercusiones en las redes sociales y distintos portales internacionales destacaron la capacidad del argentino para controlar el monoplaza en condiciones tan difíciles. Sin embargo, uno de los reconocimientos más significativos llegó desde la cuenta oficial de la Fórmula 1, que publicó el video con un mensaje elogioso: "Este épico control de coche de Colapinto. Con neumáticos lisos en mojado, Franco hace una maniobra sobre su compañero de equipo Pierre Gasly para ser el primero en la doble parada en boxes".
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